Jueza Roldán Martínez fuera de causas por vinculación con el abogado Bustos en Chepes

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La decisión judicial que afecta al ámbito de la justicia en Chepes implica el apartamiento de la jueza de instrucción Elsa Roldán Martínez de todos los expedientes relacionados con el abogado Víctor Hugo Bustos. Este apartamiento se hizo oficial el miércoles y abarca no solo las causas donde el letrado tiene intervención personal, sino también cualquier expediente vinculado a su estudio jurídico.

La resolución establece una inhibición total de la magistrada para participar en las investigaciones que involucren al Dr. Bustos y su equipo. Se prevé que en las próximas horas se designe a un magistrado subrogante para hacerse cargo de los expedientes afectados. Este movimiento se enmarca en un esfuerzo por garantizar la imparcialidad en las causas que se tramitan en la sede judicial de Chepes.

La comunidad y los profesionales del derecho han manifestado opiniones diversas sobre esta medida, viéndola como una oportunidad para restaurar la confianza en el sistema judicial local. La llegada de un nuevo magistrado es esperada con la esperanza de que continúe con las causas pendientes y aporte un enfoque renovado a la gestión judicial en la región.