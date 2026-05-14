Viernes, 15 de Mayo 2026
Milei alerta sobre amenazas a la democracia: denuncia complicidad de medios y empresarios
Política

Milei alerta sobre amenazas a la democracia: denuncia complicidad de medios y empresarios

Javier Milei afirmó que enfrentó un intento de Golpe de Estado tras su llegada al poder, señalando la complicidad de medios y empresarios. La inflación sigue siendo una prioridad, con un riesgo país que alcanzó los 1500 puntos.

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El presidente Javier Milei afirmó que enfrentó un “intento de Golpe de Estado”, señalando la complicidad de “medios, políticos y empresarios” que se oponen a su modelo económico. Durante una entrevista en el canal de streaming Neura, Milei criticó la actuación de los medios, que, según él, perjudicaron su programa económico y generaron caos en la calle. Este comentario se relaciona con los eventos ocurridos tras la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires el año anterior.

En su discurso, el presidente expresó su objetivo de reducir la inflación a cero, reconociendo que los precios han aumentado significativamente en el último año. Resaltó que la estabilización económica se ha dividido en dos fases, destacando el logro de un recorte del PBI en un mes, con el apoyo de su equipo liderado por Toto Caputo.

Milei también abordó las dificultades económicas que enfrenta el país, mencionando la caída en la demanda de dinero y el aumento del riesgo país a 1500, lo que provocó un aumento en los precios y un frenazo en la economía. Reconoció que esto ha generado frustración entre la población, especialmente por la caída del salario en términos reales.

Etiquetas: argentina economía inflación política intento de golpe de estado Javier Milei
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