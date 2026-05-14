Jueves, 14 de Mayo 2026
Karina Martínez expone denuncias de violencia de género en el Concejo de La Rioja
Política

Karina Martínez expone denuncias de violencia de género en el Concejo de La Rioja

La concejala Karina Martínez denuncia un plan sistemático de hostigamiento y violencia de género, involucrando a militantes de La Libertad Avanza. Asegura que los ataques incluyen campañas de desprestigio en redes sociales y amenazas en su lugar de trabajo. ¿Qué medidas tomará ahora?

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La concejala Karina Martínez denunció haber sido víctima de un plan sistemático de hostigamiento, intimidación física y violencia de género. La edil, que recientemente se sumó al bloque «Por La Rioja» tras dejar La Libertad Avanza, acusó directamente a miembros cercanos a Martín y «Lule» Menem de liderar una red de violencia digital y difamación.

Durante una sesión del Concejo, Martínez identificó a Javier Ruiz, Roger Arias y un joven de apellido Párraga como los responsables de invadir su espacio exclusivo para filmarla y amedrentarla. La concejala solicitó presencia policial y documentó el incidente, destacando que los militantes de LLA la intimidaban en su lugar de trabajo.

Martínez describió a los agresores como «mercenarios» que actúan por beneficios económicos ocultos en contratos estatales, sugiriendo que reciben cargos en la Cámara de Diputados. También apuntó a Matías Agüero y Omar Menem como parte de una estructura local relacionada con estos actos de violencia digital, implicando a la cúpula nacional en la situación.

Uno de los aspectos más graves de su denuncia fue la difusión de campañas de desprestigio en redes sociales, donde se la acusó de prácticas denigrantes. Martínez, asegurando que ya cuenta con asesoría legal para obtener una medida de protección, enfatizó que no tiene miedo a las operetas que buscan silenciarla.

Etiquetas: la rioja karina martínez violencia de género política concejo deliberante intimidación
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