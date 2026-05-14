Jueves, 14 de Mayo 2026
Debate juvenil en La Rioja: Ofelia Fernández y Quintela abordan desafíos actuales
Política

Debate juvenil en La Rioja: Ofelia Fernández y Quintela abordan desafíos actuales

Ofelia Fernández inicia en La Rioja una gira federal para dialogar con jóvenes sobre sus inquietudes y desafíos, abordando temas como salud mental y tecnología. La agenda incluye encuentros en instituciones educativas y espacios estudiantiles.

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La visita de la comunicadora y dirigente Ofelia Fernández a La Rioja forma parte de su gira federal para el proyecto documental ¿Qué le pasa a mi generación?, que busca fomentar el diálogo y la reflexión entre jóvenes sobre sus principales inquietudes. En su primer día, se reunió con el gobernador Ricardo Quintela y otros funcionarios, donde se discutió el papel de la juventud en el actual contexto político y social de Argentina.

Durante el encuentro, se destacó la importancia de crear espacios de participación y escucha para abordar las problemáticas que afectan a los jóvenes, como la salud mental y el impacto de las redes sociales. La agenda de Fernández incluye visitas a escuelas y encuentros con estudiantes de diferentes localidades, buscando ampliar el diálogo y recoger diversas realidades de las juventudes fuera de los centros urbanos.

El proyecto documental tiene como objetivo recopilar testimonios sobre el malestar generacional y promover una conversación federal sobre las expectativas de los jóvenes argentinos. A través de estas actividades, se busca fomentar la participación juvenil en la vida política y social, abordando temas esenciales en un país en constante transformación.

Etiquetas: la rioja ofelia fernández juventud política peronismo documental
TL;DR

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