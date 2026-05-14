Jueves, 14 de Mayo 2026
Nuevo Consejo de la Magistratura en La Rioja: asumen los diputados provinciales
Política

Nuevo Consejo de la Magistratura en La Rioja: asumen los diputados provinciales

Este martes, los diputados Oscar Chamía, Lourdes Ortiz e Ismael Bordagaray asumieron como representantes de la Función Legislativa ante el Consejo de la Magistratura de La Rioja, destacando la necesidad de un sistema judicial más transparente y ágil. Su juramento marca un cambio significativo en la representación legislativa y el fortalecimiento de la democracia provincial.

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Este martes, los nuevos representantes de la Función Legislativa asumieron sus roles en el Consejo de la Magistratura de La Rioja. Los diputados Oscar Chamía, Lourdes Ortiz e Ismael Bordagaray prestaron juramento como consejeros titulares en un acto que fue considerado significativo para el fortalecimiento del sistema judicial provincial.

Chamía expresó su orgullo y el compromiso de trabajar para lograr un sistema judicial que sea transparente y accesible. Destacó la importancia del diálogo y el respeto institucional en el trabajo conjunto con Ortiz y Bordagaray. Por su parte, Bordagaray señaló el papel crucial que desempeña el Consejo de la Magistratura en la estructura institucional, enfatizando la necesidad de que los integrantes del Poder Judicial sean seleccionados por mérito.

Los nuevos legisladores reemplazan a los anteriores representantes, cuyos mandatos han llegado a su fin. El Consejo de la Magistratura, presidido por Claudio Saúl, incluye también a otros miembros del Ministerio Público y de la Función Ejecutiva.

Etiquetas: la rioja consejo de la magistratura funcionarios legislativos política provincial fortalecimiento judicial
TL;DR

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