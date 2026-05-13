Francisco Adorni enfrenta cargos por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en La Rioja

El fiscal federal Guillermo Marijuán ha iniciado una investigación contra Francisco Adorni, diputado provincial y hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La denuncia, presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, se encuentra en el Juzgado Federal N° 6, bajo la supervisión de Daniel Rafecas.
La denuncia señala inconsistencias en el patrimonio de Francisco Adorni, quien ha ocupado diversos cargos públicos, incluyendo su reciente elección como diputado en la Cámara de Diputados bonaerense. En su declaración jurada de 2024, Adorni reportó un patrimonio de $43.790.000 y en 2025, este monto se incrementó a $80.500.000, lo que ha suscitado cuestionamientos sobre el origen de este aumento.
Entre las adquisiciones que han llamado la atención se encuentran una camioneta Jeep Renegade y la cancelación de un crédito hipotecario de aproximadamente $60.000.000 en un año. La diputada Pagano ha argumentado que el salario de Adorni no podría justificar estos pagos, lo que añade más dudas sobre su situación financiera.