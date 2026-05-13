Miércoles, 13 de Mayo 2026
Francisco Adorni enfrenta cargos por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en La Rioja
Política

El fiscal Guillermo Marijuán investiga al diputado provincial Francisco Adorni por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, tras una denuncia que revela inconsistencias en su patrimonio. Adorni, con un patrimonio neto declarado de $80.500.000, enfrenta cuestionamientos sobre el origen de su riqueza y la rápida cancelación de un crédito hipotecario. La situación genera un debate sobre la transparencia en la función pública.

Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 1 min de lectura
NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El fiscal federal Guillermo Marijuán ha iniciado una investigación contra Francisco Adorni, diputado provincial y hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La denuncia, presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, se encuentra en el Juzgado Federal N° 6, bajo la supervisión de Daniel Rafecas.

La denuncia señala inconsistencias en el patrimonio de Francisco Adorni, quien ha ocupado diversos cargos públicos, incluyendo su reciente elección como diputado en la Cámara de Diputados bonaerense. En su declaración jurada de 2024, Adorni reportó un patrimonio de $43.790.000 y en 2025, este monto se incrementó a $80.500.000, lo que ha suscitado cuestionamientos sobre el origen de este aumento.

Entre las adquisiciones que han llamado la atención se encuentran una camioneta Jeep Renegade y la cancelación de un crédito hipotecario de aproximadamente $60.000.000 en un año. La diputada Pagano ha argumentado que el salario de Adorni no podría justificar estos pagos, lo que añade más dudas sobre su situación financiera.

Este artículo es un resumen original con fines informativos.

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

