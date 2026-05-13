Miércoles, 13 de Mayo 2026
Masiva movilización en defensa de la educación pública recorre Argentina
Política

Masiva movilización en defensa de la educación pública recorre Argentina

Más de un millón de personas se manifestaron en todo el país exigiendo un cambio en el financiamiento educativo. La presión social pone al Gobierno en una situación crítica.

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La Cuarta Marcha Universitaria Nacional reunió a más de un millón de personas en las calles de Buenos Aires y otras ciudades importantes del país, convirtiéndose en un fuerte rechazo al ajuste presupuestario y al deterioro de la educación pública. Estudiantes, científicos, trabajadores y jubilados levantaron libros y banderas argentinas, demandando el fin del recorte financiero que afecta a las universidades.

Los manifestantes expresaron su preocupación por el estado de emergencia de la educación pública, denunciando la asfixia de los salarios docentes y la reducción de becas. El reclamo, que surgió en las aulas, se transformó rápidamente en una crítica al rumbo económico del Gobierno Nacional. La consigna central fue clara: «Sin presupuesto no hay futuro», un mensaje dirigido a la Casa Rosada para frenar el desfinanciamiento del sistema educativo y científico.

La contundencia de esta movilización ha llevado al Gobierno a una posición defensiva, evidenciando una crisis de legitimidad en la gestión educativa. La solidaridad entre los gremios universitarios y otros sectores sociales representa un hito en la resistencia a las políticas de ajuste, enviando un mensaje claro al Congreso sobre la importancia de mantener el acceso a una educación gratuita y de calidad.

Etiquetas: argentina marcha universitaria ajuste presupuestario educación pública gobierno nacional crisis de legitimidad
TL;DR

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