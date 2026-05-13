Miércoles, 13 de Mayo 2026
Educadores y estudiantes de La Rioja se unen a la Marcha Federal Universitaria por la educación pública
Política

Educadores y estudiantes de La Rioja se unen a la Marcha Federal Universitaria por la educación pública

Miles se concentraron en la Universidad Nacional de La Rioja en defensa de la educación pública, exigiendo mayor financiamiento y rechazando ajustes que afectan a las universidades. La movilización, parte de la Marcha Federal Universitaria, unió a estudiantes, docentes y familias en un llamado por la defensa de la educación gratuita y federal.

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Este martes, miles de estudiantes, docentes y organizaciones sociales se manifestaron en torno a la Universidad Nacional de La Rioja en apoyo a la educación pública. La movilización fue parte de la Marcha Federal Universitaria, que se llevó a cabo simultáneamente en todo el país para exigir un mayor financiamiento educativo y rechazar los recortes en el sistema universitario nacional.

Con un fuerte respaldo ciudadano, los participantes, incluidos graduados y familias, reclamaron en un ambiente de amplia participación, portando banderas y carteles. La jornada fue marcada por la defensa de una educación gratuita y federal, y se realizó en el contexto de la crítica situación presupuestaria que enfrentan las universidades.

Referentes universitarios y gremiales expresaron su preocupación por el impacto del atraso presupuestario en el funcionamiento académico y administrativo, enfatizando que “la universidad pública no se vende, se defiende”. La protesta en La Rioja se desarrolló de manera pacífica y se unió a movilizaciones en 23 provincias y más de 45 ciudades argentinas, destacando la relevancia del conflicto universitario en la agenda pública nacional.

Etiquetas: la rioja unlar marcha federal universitaria educación pública financiamiento universitario política educativa
TL;DR

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