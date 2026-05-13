Tensiones políticas marcan el inicio del debate sobre reforma electoral en el Senado argentino

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El Senado iniciará este miércoles el debate sobre una reforma electoral que propone eliminar las PASO para seleccionar candidatos al Congreso y a la Presidencia. La discusión comenzará a las 16 en la comisión de Asuntos Constitucionales, bajo la presidencia de Agustín Coto, con la presentación de Luz Landivar, asesora del Gobierno Nacional.

Este debate ocurre en un contexto de tensiones entre el oficialismo y los bloques dialoguistas, quienes se oponen a la eliminación de las primarias. Aunque inicialmente Patricia Bullrich había apoyado la propuesta del PRO y la UCR, el oficialismo busca avanzar en la negociación, considerando que necesita el respaldo de varios bloques para aprobar la reforma con la mayoría necesaria.

Entre los aspectos clave de la propuesta se incluye la implementación de la ley de Ficha Limpia, que prohibiría a condenados por delitos dolosos postularse a cargos electivos. También se estipula que cada partido deberá establecer su propio método para elegir candidatos, y se eliminan las elecciones primarias. Para que un candidato a presidente sea reconocido, deberá contar con el aval del 0,1% del padrón, mientras que para el Congreso será del 0,5%. Además, se prevé la eliminación del financiamiento estatal a las campañas políticas.