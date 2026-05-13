Miércoles, 13 de Mayo 2026
Tensiones políticas marcan el inicio del debate sobre reforma electoral en el Senado argentino
Política

Tensiones políticas marcan el inicio del debate sobre reforma electoral en el Senado argentino

El Senado debatirá la eliminación de las PASO, crucial para las elecciones, mientras busca acuerdos con el PRO y la UCR. La reforma también plantea la ley de Ficha Limpia. ¿Qué implicaciones tendrá esto para el futuro electoral?

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 2 h 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El Senado iniciará este miércoles el debate sobre una reforma electoral que propone eliminar las PASO para seleccionar candidatos al Congreso y a la Presidencia. La discusión comenzará a las 16 en la comisión de Asuntos Constitucionales, bajo la presidencia de Agustín Coto, con la presentación de Luz Landivar, asesora del Gobierno Nacional.

Este debate ocurre en un contexto de tensiones entre el oficialismo y los bloques dialoguistas, quienes se oponen a la eliminación de las primarias. Aunque inicialmente Patricia Bullrich había apoyado la propuesta del PRO y la UCR, el oficialismo busca avanzar en la negociación, considerando que necesita el respaldo de varios bloques para aprobar la reforma con la mayoría necesaria.

Entre los aspectos clave de la propuesta se incluye la implementación de la ley de Ficha Limpia, que prohibiría a condenados por delitos dolosos postularse a cargos electivos. También se estipula que cada partido deberá establecer su propio método para elegir candidatos, y se eliminan las elecciones primarias. Para que un candidato a presidente sea reconocido, deberá contar con el aval del 0,1% del padrón, mientras que para el Congreso será del 0,5%. Además, se prevé la eliminación del financiamiento estatal a las campañas políticas.

Etiquetas: argentina reforma electoral pasajes de elecciones política gobierno nacional senado
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

3772 articles →

Artículos relacionados

Educadores y estudiantes de La Rioja se unen a la Marcha Federal Universitaria por la educación pública

Marcha Federal Universitaria: compromiso de la comunidad riojana en defensa de la educación

La Rioja se moviliza: masiva marcha por la defensa de la educación pública y su financiamiento
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar