La Rioja se moviliza: masiva marcha por la defensa de la educación pública y su financiamiento

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Una masiva manifestación tuvo lugar en La Rioja, donde miembros de la comunidad universitaria, organizaciones sociales y ciudadanos se unieron para defender la educación pública. La jornada, marcada por la unidad, buscó resaltar la urgencia de garantizar el financiamiento estatal y proteger el futuro de las instituciones educativas del país.

Durante la marcha, que atravesó el centro de la ciudad, los participantes expresaron su descontento con las políticas actuales que afectan el sector educativo. Las pancartas y cánticos reflejaron la postura de la provincia en el contexto nacional, abogando por la defensa del marco legal que asegura el funcionamiento de las instituciones educativas. Los oradores enfatizaron que la educación pública es un derecho fundamental que debe ser protegido.

La manifestación no solo se limitó a la capital, ya que se realizaron actividades similares en diferentes puntos de la provincia, evidenciando la relevancia del tema en la agenda pública. La comunidad educativa continúa firme en su reclamo de justicia y equidad, mostrando un fuerte compromiso social con la educación.