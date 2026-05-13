Marcha Federal Universitaria: compromiso de la comunidad riojana en defensa de la educación

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La marcha federal universitaria, que se llevará a cabo en todo el país, busca defender la educación pública y exigir el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, se reunió esta mañana con la rectora de la Universidad Nacional de La Rioja, Natalia Álbarez Gómez, para discutir esta convocatoria.

Quintela destacó que La Rioja es una de las principales impulsoras de esta movilización y reclamó al Poder Ejecutivo Nacional que respete la legislación vigente sobre financiamiento universitario. “Lo que tienen que hacer es cumplir la ley”, enfatizó el mandatario provincial. También invitó a la comunidad a participar activamente en la manifestación, resaltando la importancia de la universidad pública como un pilar fundamental para el desarrollo social.

Por su parte, Álbarez Gómez subrayó que la marcha tiene como objetivo principal exigir el cumplimiento de la ley que asegura el financiamiento de las universidades. Advirtió que la falta de recursos impacta negativamente en las condiciones de enseñanza y en el desarrollo académico, haciendo un llamado a la acción colectiva para garantizar la educación de calidad.