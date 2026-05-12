Martes, 12 de Mayo 2026
Estudiantes de La Rioja se movilizan para exigir financiamiento universitario adecuado
Política

Estudiantes de La Rioja se movilizan para exigir financiamiento universitario adecuado

El 12 de mayo, se llevó a cabo una masiva Marcha Federal Universitaria, con estudiantes y docentes exigiendo el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Entre los reclamos destaca la recomposición de salarios y becas, ante la reducción del presupuesto y la pérdida de poder adquisitivo. La movilización se centra en la defensa de la educación pública y el acceso igualitario a oportunidades.

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Una masiva movilización tuvo lugar en todo el país el 12 de mayo, convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales. Estudiantes, docentes y no docentes participaron en la cuarta Marcha Federal Universitaria desde la asunción de Javier Milei como presidente.

El acto principal se realizó en la Plaza de Mayo, donde se expresaron reclamos sobre el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Además, se exigió el cumplimiento de fallos judiciales que ordenan la recomposición de salarios y becas, así como se cuestionó la reducción del presupuesto para el sector y la pérdida de poder adquisitivo.

Franco Bartolacci, presidente del CIN, enfatizó la importancia de garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento de la universidad pública. Afirmó que respetar la ley de financiamiento es fundamental para ofrecer oportunidades de educación superior a todos los jóvenes, independientemente de su origen.

La movilización también se interpretó como una defensa de la democracia y el Estado de Derecho, resaltando la necesidad de que las futuras generaciones tengan acceso a las mismas oportunidades que se brindaron en el pasado.

Etiquetas: argentina movilización universitaria financiamiento universitario educación pública política derechos estudiantiles
TL;DR

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