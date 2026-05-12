Martes, 12 de Mayo 2026
Representantes provinciales debaten en La Rioja sobre la conexión legislativa nacional
Política

Representantes provinciales debaten en La Rioja sobre la conexión legislativa nacional

La Rioja fue sede del segundo encuentro del programa Legislaturas Conectadas, donde se discutió el fortalecimiento del trabajo legislativo y el vínculo con la ciudadanía. La participación de representantes de diversas provincias resaltó la importancia del federalismo y el intercambio de experiencias.

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El segundo encuentro de secretarios parlamentarios del programa Legislaturas Conectadas tuvo lugar en La Rioja, con el objetivo de mejorar la colaboración entre las legislaturas provinciales. Este programa se centra en el intercambio de experiencias y herramientas técnicas que fortalezcan las instituciones parlamentarias a nivel nacional.

El gobernador Ricardo Quintela, junto a la vicegobernadora Teresita Madera y autoridades parlamentarias, recibió a la delegación de representantes legislativos. La secretaria parlamentaria, Teresita Luna, resaltó el valor del encuentro y el apoyo del Gobierno provincial a esta iniciativa federal, que busca interconectar las legislaturas de todo el país.

Durante las jornadas, se discutieron aspectos técnicos de las sesiones parlamentarias, la implementación de tecnologías y estrategias para mejorar el vínculo con la ciudadanía. Luna afirmó que uno de los propósitos es jerarquizar el trabajo legislativo y acercar la labor de los parlamentos a la sociedad.

El secretario legislativo del Senado de Buenos Aires, Mariano Ríos Ordoñez, destacó la relevancia de estos encuentros y la importancia de fortalecer el federalismo y las instituciones democráticas a través de la colaboración entre provincias. Este tipo de diálogos permite visibilizar las problemáticas que enfrentan las diferentes jurisdicciones.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial legislaturas conectadas encuentro parlamentario ricardo quintela federalismo
TL;DR

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