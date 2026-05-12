Vicuña y Quintela: alianza estratégica para potenciar el empleo en la provincia

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El gobernador Ricardo Quintela se reunió con José Morea, director País para Argentina y Chile de la empresa Vicuña, con el objetivo de fortalecer la colaboración en proyectos productivos. Esta reunión se produce tras las restricciones judiciales que limitan el acceso al yacimiento en territorio riojano, donde el Gobierno provincial exige un informe de impacto ambiental integral.

Durante el encuentro, Quintela destacó la importancia de fomentar el empleo local y apoyar a los proveedores de la región, priorizando la participación de trabajadores y empresas de La Rioja en las futuras etapas de desarrollo e inversión. Además, reafirmó el control provincial sobre el impacto ambiental y los mecanismos de supervisión necesarios para cada actividad del sector.

Se anunció también el inicio del bypass en Guandacol, una obra estratégica para mejorar la conectividad de la región. Este proyecto es parte de los esfuerzos del Gobierno provincial para generar oportunidades económicas y de desarrollo para los habitantes.

Por último, el gobernador mencionó que La Rioja continuará enfocándose en tres ejes centrales: inversión, capacitación y acompañamiento social, fundamentales para el desarrollo sostenible y el bienestar de la población, con el fin de consolidar un futuro más próspero.