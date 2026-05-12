Martes, 12 de Mayo 2026
Recorte millonario en educación genera preocupación en toda Argentina
Política

Recorte millonario en educación genera preocupación en toda Argentina

El ajuste presupuestario de $78.000 millones en educación, que representa una baja del 1,2%, impacta severamente programas clave como el Plan Nacional de Alfabetización y la infraestructura educativa. La reducción de fondos podría comprometer la calidad educativa en todo el país.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 3 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El recorte presupuestario en educación implementado por el gobierno de Javier Milei asciende a $78.000 millones, afectando de manera significativa diversas áreas del sector. Este ajuste busca mantener el equilibrio fiscal, pero resulta en un recorte neto total de $78.711 millones, equivalente a una disminución del 1,2% respecto al presupuesto vigente de la Secretaría de Educación.

Entre los programas más impactados se encuentra el Plan Nacional de Alfabetización, que pierde $35.288 millones, lo que representa una caída del 5,9%. También se observa una drástica reducción en infraestructura y equipamiento, con una baja del 46,6%, equivalente a $21.687 millones. El Fondo de Compensación Salarial Docente sufre una disminución de $8.930 millones, un 33,8% menos en sus fondos.

El sector universitario no escapa a estas medidas, con un recorte de $32 millones en la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). Además, la asistencia financiera a empresas públicas y otros entes de la Secretaría de Educación se ve afectada con una disminución de $48.000 millones, lo que se traduce en un 47,9% de baja en el financiamiento indirecto.

Etiquetas: argentina educación recorte presupuestario gobierno nacional política
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

3763 articles →

Artículos relacionados

Estudiantes de La Rioja se movilizan para exigir financiamiento universitario adecuado

Vicuña y Quintela: alianza estratégica para potenciar el empleo en la provincia

Representantes provinciales debaten en La Rioja sobre la conexión legislativa nacional
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar