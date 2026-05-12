Martes, 12 de Mayo 2026
Fortalecimiento del trabajo legislativo: un avance clave para la gobernabilidad en La Rioja
Política

Fortalecimiento del trabajo legislativo: un avance clave para la gobernabilidad en La Rioja

La Rioja fue sede del segundo encuentro del programa “Legislaturas Conectadas”, donde se discutieron herramientas para fortalecer el trabajo legislativo y la democracia. La participación de representantes de diversas provincias resalta la importancia de la interconexión y el intercambio de experiencias en el ámbito parlamentario.

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La provincia de La Rioja fue escenario del segundo encuentro del programa “Legislaturas Conectadas”, donde legisladores de diferentes provincias se reunieron para trabajar en conjunto. La secretaria parlamentaria, Teresita Luna, enfatizó el apoyo del gobernador Ricardo Quintela y la necesidad de avanzar hacia una agenda común que fortalezca el sistema democrático.

Este programa tiene como objetivo integrar las legislaturas provinciales del país a través del intercambio de experiencias y herramientas técnicas. Durante la jornada, se abordaron temas relacionados con el funcionamiento de las sesiones parlamentarias y la utilización de tecnologías en los procesos legislativos.

Luna destacó la importancia de acercar la labor legislativa a la sociedad, mencionando que “es fundamental interconectarnos y debatir sobre el rol que desempeñan las funciones legislativas en el país.” Asimismo, el secretario legislativo del Senado de Buenos Aires, Mariano Ríos Ordoñez, valoró la oportunidad que brindan estos encuentros para conocer la realidad de las provincias del interior.

Etiquetas: la rioja legislaturas conectadas ricardo quintela política encuentro federal democracia
TL;DR

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