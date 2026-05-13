Ismael Bordagaray, nuevo representante de la Legislatura en el Consejo de la Magistratura

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La asunción de Ismael Bordagaray como representante de la Cámara de Diputados ante el Consejo de la Magistratura de La Rioja marca un momento significativo para el sistema judicial provincial. Este acto fortalece la composición de los órganos de control judicial y es clave para la confianza en las instituciones.

Bordagaray destacó la importancia de su nuevo rol para la democracia provincial y se comprometió a trabajar por un sistema de justicia más cercano a la ciudadanía. En su discurso, enfatizó la necesidad de construir instituciones basadas en la transparencia, el mérito y la idoneidad.

La designación ocurre en un contexto donde la confianza en el sistema judicial es esencial para la cohesión social. La comunidad local espera ver cómo esta nueva representación impactará en la administración de justicia y la interacción entre el Consejo y la Cámara de Diputados.

Con Bordagaray en el Consejo, se abre la posibilidad de implementar cambios significativos en el ámbito judicial, siempre bajo los principios mencionados. Los próximos meses serán determinantes para evaluar el impacto de su gestión.