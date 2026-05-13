Miércoles, 13 de Mayo 2026
Uñac se lanza a la carrera presidencial: busca una interna cerrada en el PJ
Política

Uñac se lanza a la carrera presidencial: busca una interna cerrada en el PJ

Sergio Uñac, ex gobernador de San Juan, se postula como precandidato a presidente por el justicialismo y pide una interna para definir liderazgos. Su decisión busca unificar al partido antes de las PASO.

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El diputado nacional Sergio Uñac, ex gobernador de San Juan, ha anunciado su precandidatura a la presidencia representando al justicialismo. Uñac hizo esta declaración en una entrevista con el canal de streaming Blender, donde también solicitó una "interna" dentro del partido para definir su liderazgo.

Uñac se posiciona como oponente natural del gobernador bonaerense Axel Kicillof y ha indicado que su candidatura es una "decisión unilateral". Afirmó que no indultará a la ex presidenta Cristina Kirchner, quien actualmente cumple prisión domiciliaria, ya que considera que hacerlo sería "faltarle el respeto" a su postura de inocencia en el caso "Causa Vialidad".

El ex mandatario subrayó la importancia de clarificar los liderazgos en el peronismo y de realizar una interna cerrada para discutir candidaturas antes de las primarias PASO. Además, destacó que la definición de la fórmula presidencial debería llevarse a cabo a través de las PASO, lo que situaría esta decisión en agosto del año electoral.

Uñac también resaltó que no se arroga la representación del peronismo del interior, buscando unir a las diferentes facciones del partido en un contexto político complejo.

Etiquetas: argentina política justicialismo elecciones sergio uñac internas pasarias
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