Jueves, 14 de Mayo 2026
La defensa de la universidad pública: clave para el futuro de los jóvenes en La Rioja.
Política

La defensa de la universidad pública: clave para el futuro de los jóvenes en La Rioja.

La vicegobernadora Teresita Madera reafirmó el apoyo a la Marcha Federal Universitaria y la defensa de la educación pública durante una reunión en Salta. Destacaron la importancia de las universidades en el desarrollo regional y el impacto del ajuste en las economías locales.

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La vicegobernadora de La Rioja, Teresita Madera, asistió a una reunión de la Junta Ejecutiva del Parlamento del Norte Grande en Salta, donde se abordaron preocupaciones del sector turístico y gastronómico debido a la complicada situación que enfrenta la actividad en la región. Durante el encuentro, se apoyó la Marcha Federal Universitaria y se reafirmó la defensa de la universidad pública como un pilar fundamental para la movilidad social y el desarrollo federal.

Madera destacó que la defensa de la universidad pública es crucial para el futuro de los jóvenes del interior de Argentina, ya que representa una oportunidad de crecimiento y acceso a nuevas posibilidades. También enfatizó la importancia de no permitir que los recortes afecten a las universidades ni a los sectores productivos y turísticos, subrayando el impacto que estas decisiones tienen en las familias y trabajadores de la región.

En el marco del encuentro, se hicieron presentes representantes de la Cámara Hotelera y Gastronómica de Salta y de la Cámara de Turismo de Salta, quienes expusieron las dificultades que enfrenta el sector, incluyendo las asimetrías con otras regiones del país y problemas de conectividad. Madera concluyó señalando la necesidad de políticas públicas que atiendan las realidades del Norte Grande para reducir desigualdades históricas.

Etiquetas: la rioja teresita madera marcha federal universitaria educación pública turismo norte grande
TL;DR

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