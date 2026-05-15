Viernes, 15 de Mayo 2026
Senadores justicialistas analizan estrategias para enfrentar la crisis económica en La Rioja
Política

Senadores justicialistas analizan estrategias para enfrentar la crisis económica en La Rioja

El gobernador Ricardo Quintela se reunió con senadores del Partido Justicialista para abordar la crisis económica nacional y la necesidad de un frente unido. La articulación legislativa y el federalismo fiscal fueron temas centrales. La unidad en la agenda podría ser clave para enfrentar los desafíos que se presentan.

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El gobernador Ricardo Quintela se reunió hoy con los senadores del Partido Justicialista para discutir la difícil situación económica y social que atraviesa Argentina. Durante el encuentro, se abordaron temas cruciales como el federalismo fiscal y la necesidad de una agenda legislativa coordinada entre el Ejecutivo provincial y la Cámara Alta.

Quintela destacó la recepción cálida por parte de los legisladores, aunque subrayó la preocupación compartida por las políticas actuales y su impacto en las provincias. El gobernador expresó que "las cosas pueden cambiar si trabajamos unidos con un mismo objetivo", enfatizando la importancia de la unidad dentro del peronismo.

Este encuentro refleja un esfuerzo por parte de los gobernadores para tener mayor influencia en la agenda legislativa del Congreso. Se discutieron estrategias para fortalecer el bloque y presentar un frente cohesionado ante los desafíos institucionales que se avecinan.

Etiquetas: la rioja ricardo quintela reunión política partido justicialista economía federalismo fiscal
TL;DR

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