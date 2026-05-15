Senadores justicialistas analizan estrategias para enfrentar la crisis económica en La Rioja

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El gobernador Ricardo Quintela se reunió hoy con los senadores del Partido Justicialista para discutir la difícil situación económica y social que atraviesa Argentina. Durante el encuentro, se abordaron temas cruciales como el federalismo fiscal y la necesidad de una agenda legislativa coordinada entre el Ejecutivo provincial y la Cámara Alta.

Quintela destacó la recepción cálida por parte de los legisladores, aunque subrayó la preocupación compartida por las políticas actuales y su impacto en las provincias. El gobernador expresó que "las cosas pueden cambiar si trabajamos unidos con un mismo objetivo", enfatizando la importancia de la unidad dentro del peronismo.

Este encuentro refleja un esfuerzo por parte de los gobernadores para tener mayor influencia en la agenda legislativa del Congreso. Se discutieron estrategias para fortalecer el bloque y presentar un frente cohesionado ante los desafíos institucionales que se avecinan.