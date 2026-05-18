Lunes, 18 de Mayo 2026
La investigación judicial avanza sobre la licitación de mantenimiento en Olivos
Política

La investigación judicial avanza sobre la licitación de mantenimiento en Olivos

La fiscalía investiga una licitación para el mantenimiento de la Casa Rosada y la Residencia de Olivos, tras denuncias de fraude y falta de transparencia. Se exige información para evitar una acción penal precipitada.

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El fiscal federal Ramiro González ha solicitado al Gobierno la entrega del expediente completo de una licitación para el mantenimiento de la Casa Rosada y la Residencia de Olivos. Esta acción se enmarca en un proceso que busca esclarecer los detalles de la convocatoria, cuyo objetivo es la contratación de servicios de mantenimiento de los espacios verdes de ambas instituciones.

La licitación pública N° 23-0005-LPU26 ha sido objeto de cuestionamientos debido a la participación de las firmas La Mantovana de Servicios Generales SA y Grub SA, acusadas de conformar un mismo grupo económico, lo que podría generar una falsa apariencia de competencia. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia ya se ha pronunciado al respecto, lo que ha llevado a la diputada Marcela Pagano a presentar una denuncia contra Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei, por supuestos delitos de fraude y negociaciones incompatibles.

La situación ha suscitado un amplio debate en la sociedad sobre la transparencia en los procesos licitatorios. A medida que avanza la investigación, se espera que las autoridades respondan a las inquietudes planteadas por diversos sectores que demandan una revisión exhaustiva de los procedimientos públicos.

Etiquetas: argentina gobierno nacional licitación corrupción política transparencia
TL;DR

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