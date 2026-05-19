Martes, 19 de Mayo 2026
Política

Elecciones internas del PJ en La Rioja: una oportunidad para renovar liderazgos

Las elecciones internas del Partido Justicialista en La Rioja se realizarán el 25 de octubre de 2026. El cronograma electoral comenzará en mayo con la exhibición de padrones y culminará en noviembre con la proclamación de autoridades. Los afiliados podrán impugnar candidaturas y presentar listas hasta septiembre, marcando un proceso clave en la política local.

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El Tribunal Electoral del Partido Justicialista ha publicado la Resolución Nº 001, que formaliza el Cronograma Electoral para las elecciones internas programadas para el 25 de octubre de 2026. Este cronograma detalla las etapas del proceso que comenzará en mayo con la exhibición de padrones y finalizará en noviembre con la proclamación de las autoridades electas.

La exhibición del padrón de afiliados se llevará a cabo del 18 al 22 de mayo en la sede "Casa de Todos", en Av. Perón 532, La Rioja Capital. Los afiliados podrán presentar impugnaciones o agregar afiliaciones hasta el 25 de mayo, fecha límite para que el Tribunal resuelva dichas solicitudes.

En septiembre, se enfocarán en la presentación de listas de candidatos, con el 25 de septiembre como plazo final para su entrega. La fase de campaña empezará el 1 de octubre y se extenderá hasta el 5 de octubre, permitiendo también impugnaciones de candidatos. Las boletas de sufragio deberán ser aprobadas entre el 9 y el 12 de octubre, con la aprobación final el 13 de octubre.

Etiquetas: la rioja elecciones internas partido justicialista cronograma electoral tribunal electoral política provincial
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