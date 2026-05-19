La Rioja fortalece lazos internacionales: encuentro con embajador turco

El Gobierno Provincial recibió el lunes al embajador de Turquía en Argentina, Ömür Budak, en la Residencia Oficial. La reunión, encabezada por el gobernador Ricardo Quintela y la vicegobernadora Teresita Madera, tuvo como objetivo estrechar la cooperación internacional y explorar oportunidades de intercambio.
Quintela enfatizó la importancia de fortalecer las relaciones con diferentes países para impulsar el desarrollo provincial, resaltando las capacidades productivas y culturales de La Rioja. Durante su visita, Budak mostró interés por el sector olivícola y vitivinícola de la provincia, recorriendo el emprendimiento productivo Vista Larga y varios espacios culturales, como el Memorial Facundo Quiroga.
En la reunión se discutieron posibles líneas de cooperación técnica y académica, incluyendo la colaboración en áreas hídricas y energéticas, así como el intercambio de estudiantes y acceso a becas en Turquía. Se prevé que, a partir de este encuentro, se inicie un trabajo conjunto entre equipos técnicos para avanzar en los proyectos planteados, buscando así generar más oportunidades de desarrollo y formación.