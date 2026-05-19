Martes, 19 de Mayo 2026
La Rioja fortalece lazos internacionales: encuentro con embajador turco
Política

La Rioja fortalece lazos internacionales: encuentro con embajador turco

El encuentro entre el Gobierno Provincial y el embajador de Turquía, Ömür Budak, busca fortalecer la cooperación internacional y explorar oportunidades en áreas productivas y educativas. Se plantea un trabajo conjunto en proyectos hídricos, energéticos y de empoderamiento social.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El Gobierno Provincial recibió el lunes al embajador de Turquía en Argentina, Ömür Budak, en la Residencia Oficial. La reunión, encabezada por el gobernador Ricardo Quintela y la vicegobernadora Teresita Madera, tuvo como objetivo estrechar la cooperación internacional y explorar oportunidades de intercambio.

Quintela enfatizó la importancia de fortalecer las relaciones con diferentes países para impulsar el desarrollo provincial, resaltando las capacidades productivas y culturales de La Rioja. Durante su visita, Budak mostró interés por el sector olivícola y vitivinícola de la provincia, recorriendo el emprendimiento productivo Vista Larga y varios espacios culturales, como el Memorial Facundo Quiroga.

En la reunión se discutieron posibles líneas de cooperación técnica y académica, incluyendo la colaboración en áreas hídricas y energéticas, así como el intercambio de estudiantes y acceso a becas en Turquía. Se prevé que, a partir de este encuentro, se inicie un trabajo conjunto entre equipos técnicos para avanzar en los proyectos planteados, buscando así generar más oportunidades de desarrollo y formación.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial cooperación internacional embajador de turquía desarrollo provincial ricardo quintela
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

3911 articles →

Artículos relacionados

Avances en cooperación internacional: Quintela y Madera se reúnen con embajador turco

La investigación judicial avanza sobre la licitación de mantenimiento en Olivos

Reformas judiciales en La Rioja: preocupaciones por inversión y transparencia según Sergio Gómez
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar