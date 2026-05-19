Martes, 19 de Mayo 2026
Avances en cooperación internacional: Quintela y Madera se reúnen con embajador turco
Política

Avances en cooperación internacional: Quintela y Madera se reúnen con embajador turco

El gobernador Ricardo Quintela y la vicegobernadora Teresita Madera se reunieron con el embajador de Turquía para discutir cooperación en producción, energía y educación. Este encuentro busca fortalecer los lazos internacionales y abrir nuevas oportunidades de desarrollo para La Rioja.

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El gobernador Ricardo Quintela y la vicegobernadora Teresita Madera se reunieron con el embajador de Turquía en Argentina, Ömür Budak, para explorar oportunidades de cooperación en diversas áreas como producción, energía y educación. Este encuentro, realizado en la Residencia Oficial, busca fortalecer los vínculos internacionales de la provincia.

Quintela resaltó la importancia de establecer relaciones con otros países para fomentar el desarrollo provincial, destacando las capacidades productivas y culturales de La Rioja. Durante la reunión, la secretaria de Relaciones Exteriores, Mariana Urbano, informó que el embajador mostró interés en las actividades productivas locales, incluyendo la olivicultura y vitivinicultura.

Budak también visitó importantes espacios culturales e históricos de La Rioja, como el Memorial Facundo Quiroga y el Museo Folclórico. Se discutieron posibles líneas de cooperación técnica y académica, incluyendo el intercambio de estudiantes y el acceso a becas en Turquía, así como la colaboración en áreas hídricas y energéticas.

A partir de este primer encuentro, se planea iniciar un trabajo conjunto entre equipos técnicos para avanzar en los proyectos propuestos, lo que subraya el compromiso del Gobierno provincial de generar nuevas oportunidades de desarrollo y cooperación internacional.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial cooperación internacional ricardo quintela energía desarrollo social
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