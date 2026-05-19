Miércoles, 20 de Mayo 2026
Política

La libertad de prensa en riesgo: ADEPA alerta sobre medidas judiciales en La Rioja

ADEPA expresa su preocupación por medidas judiciales que restringen la labor periodística en Argentina, limitando el contacto con denunciantes y afectando la libertad de prensa.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) ha manifestado su preocupación por una reciente resolución judicial que restringe la labor de los periodistas. Esta medida impone prohibiciones de contacto y cercanía con el denunciante, así como la difusión de datos personales y privados, sin especificar delitos concretos que justifiquen tales restricciones.

Según ADEPA, la acusación contra los periodistas se basa en su decisión de cubrir de manera continuada el caso "AFA". La asociación enfatiza que la vida privada de personas con funciones públicas debe ser interpretada con cuidado para no obstaculizar la difusión de información de interés público.

Las prohibiciones impuestas a los periodistas pueden interferir con actividades esenciales como la obtención de información y la realización de investigaciones. ADEPA advierte que este tipo de medidas inhiben la libertad de prensa y constituyen un mecanismo que puede entorpecer la labor periodística, en contravención del artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica y del artículo 14 de la Constitución Nacional.

Etiquetas: argentina libertad de prensa adepa derechos humanos política censura
TL;DR

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