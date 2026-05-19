Miércoles, 20 de Mayo 2026
Política

Milei impulsa cambios radicales en la política cambiaria y monetaria del país

El presidente Javier Milei reafirmó su compromiso con una política monetaria restrictiva para combatir la inflación, mientras el 95% del cepo cambiario ha sido eliminado. Las medidas buscan estabilizar la economía argentina en medio de un clima de incertidumbre. Se espera que las acciones del gobierno impacten en sectores clave como la olivicultura y vitivinicultura en La Rioja.

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Redacción Equipo Editorial
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El presidente Javier Milei reafirmó su compromiso de seguir "apretando la política monetaria" para "derrotar la inflación" durante un evento en el Malba. Destacó que su administración no cederá en esta lucha, asegurando que continuarán con una política de apretón monetario hasta lograr su objetivo.

Milei mencionó que aún enfrentan "los rezagos de la política monetaria" y que fue a mediados de 2024 cuando lograron "frenar la emisión de dinero". Resaltó la importancia de mantener firme esta política, que también influye en la tasa de interés.

En relación al cepo cambiario, el mandatario indicó que Argentina avanza hacia un esquema de mayor libertad, señalando que "sacamos prácticamente el 95% del cepo". Además, mencionó que, sin la compra de 8.500 millones de dólares, "el tipo de cambio hoy estaría en 1.100". Estas medidas buscan estabilizar la economía argentina, que enfrenta desafíos significativos.

La incertidumbre económica se siente en todos los sectores, incluyendo la olivicultura y vitivinicultura, actividades clave en la provincia de La Rioja. La comunidad espera que las acciones del gobierno nacional logren contener la inflación y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.

Etiquetas: argentina gobierno nacional inflación política monetaria medidas económicas incertidumbre económica
TL;DR

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