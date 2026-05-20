Miércoles, 20 de Mayo 2026
Política

Diputados debatirán hoy la Ley Hojarasca y la inclusión de Zonas Frías

El Gobierno nacional se prepara para reanudar sesiones en la Cámara de Diputados, buscando avanzar con proyectos que podrían afectar a casi tres millones de hogares. Se debatirá la Ley Hojarasca y cambios en el régimen de Zonas Frías, que modificará subsidios esenciales.

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Este miércoles, el Gobierno nacional intentará asegurar una victoria en la Cámara de Diputados tras más de un mes sin sesiones. Tanto el oficialismo como la oposición han programado reuniones para esa jornada, anticipando un ambiente tenso y estratégico. La Libertad Avanza ha convocado a sus legisladores a las 10 de la mañana, mientras que Unidos lo hará a las 11, siendo crucial el quórum para avanzar en la sesión.

Entre los proyectos que busca impulsar el Gobierno se encuentra la Ley Hojarasca, diseñada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que propone eliminar aproximadamente 70 normas consideradas obsoletas. Además, se presentará una modificación al régimen de Zonas Frías, impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo, que afectaría a casi tres millones de hogares. Este proyecto busca revertir la ampliación territorial de 2021 que benefició a municipios de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, dejando subsidios únicamente para aquellos inscriptos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados.

El temario incluirá también convenios internacionales, como un acuerdo sobre el cobro de alimentos para niños y tratados de extradición con varios países. Desde la Casa Rosada, los legisladores de la Libertad Avanza se muestran optimistas sobre la posibilidad de contar con el número necesario para avanzar en los proyectos, aunque desde el oficialismo se reconoce que la situación es más compleja.

Etiquetas: argentina gobierno nacional cámara de diputados legislación política proyectos de ley
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