Justicia argentina escucha reclamo de Ricardo Herrera por fondos adeudados a la provincia

La situación económica de La Rioja fue abordada por el Secretario de Hacienda, Ricardo Herrera, durante el acto por el 435° aniversario de la fundación de la ciudad. En sus declaraciones, Herrera destacó la necesidad de implementar ajustes significativos y reestructurar el gasto público debido a la complicada coyuntura financiera.
El funcionario justificó la falta del tradicional desfile cívico militar, enfatizando que la prioridad se ha centrado en el desarrollo de obras y mejoras urbanas en los barrios. A pesar de las restricciones, aseguró que se trata de una política de austeridad digna y que la provincia no se doblegará ante el Gobierno Nacional.
Herrera también se refirió a los fondos extracoparticipables en litigio, reafirmando el reclamo de la provincia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por recursos que considera adeudados. “Esa es plata de los riojanos,” dijo, enfatizando la importancia de recuperar lo que legítimamente corresponde.
Finalmente, el secretario llamó a la unidad y la esperanza, asegurando que la gestión provincial no abandonará a los sectores más vulnerables. “Nadie se va a salvar solo,” concluyó, reafirmando el compromiso del gobierno en esta crisis.