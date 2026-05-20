Justicia argentina escucha reclamo de Ricardo Herrera por fondos adeudados a la provincia

El Secretario de Hacienda de La Rioja, Ricardo Herrera, advirtió sobre la difícil situación financiera de la provincia y el reclamo de fondos adeudados al Gobierno nacional. A pesar de los ajustes y la reestructuración del gasto público, se mantiene la lucha por recursos considerados “conculcados”. La gestión provincial asegura que no abandonará a los sectores más vulnerables, buscando unidad en medio de la crisis.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La situación económica de La Rioja fue abordada por el Secretario de Hacienda, Ricardo Herrera, durante el acto por el 435° aniversario de la fundación de la ciudad. En sus declaraciones, Herrera destacó la necesidad de implementar ajustes significativos y reestructurar el gasto público debido a la complicada coyuntura financiera.

El funcionario justificó la falta del tradicional desfile cívico militar, enfatizando que la prioridad se ha centrado en el desarrollo de obras y mejoras urbanas en los barrios. A pesar de las restricciones, aseguró que se trata de una política de austeridad digna y que la provincia no se doblegará ante el Gobierno Nacional.

Herrera también se refirió a los fondos extracoparticipables en litigio, reafirmando el reclamo de la provincia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por recursos que considera adeudados. “Esa es plata de los riojanos,” dijo, enfatizando la importancia de recuperar lo que legítimamente corresponde.

Finalmente, el secretario llamó a la unidad y la esperanza, asegurando que la gestión provincial no abandonará a los sectores más vulnerables. “Nadie se va a salvar solo,” concluyó, reafirmando el compromiso del gobierno en esta crisis.