La Ley Hojarasca avanza en Diputados: 138 votos a favor marcan un hito legislativo

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley Hojarasca con 138 votos a favor, buscando eliminar más de 70 normas obsoletas. La iniciativa ahora pasa al Senado, generando expectativas sobre su sanción definitiva.

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La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley Hojarasca, que busca eliminar más de 70 normas obsoletas del digesto jurídico. La iniciativa, promovida por el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado bajo la dirección de Federico Sturzenegger, recibió 138 votos a favor, 96 en contra y nueve abstenciones. Ahora, se enviará al Senado para su sanción definitiva.

Durante la misma sesión, se discutirá un proyecto que redefine el régimen de subsidios al consumo de gas en zonas frías, además de tratar tratados internacionales y la entrega de medallas a veteranos de Malvinas, según la Agencia Noticias Argentinas.

El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch, resaltó la importancia del proyecto, argumentando que las normas obsoletas complican la vida de los ciudadanos. Criticó la tendencia a aumentar la cantidad de leyes en vez de mejorar su calidad y señaló que muchas legislaciones funcionan como "barreras artificiales" que benefician a políticos tradicionales.

Benegas Lynch enfatizó que el objetivo de las leyes debe ser proteger derechos fundamentales y no incrementar la burocracia, lo que consideró perjudicial para el desarrollo del país.