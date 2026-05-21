Cecilia Moreau provoca risas en Diputados tras corregir a Gino Visconti

Un insólito error gramatical del diputado Gino Visconti generó risas en la Cámara de Diputados durante un debate sobre el financiamiento de SAPEM. La corrección de Cecilia Moreau se volvió viral en redes sociales.

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Durante una reciente sesión en la Cámara de Diputados, se vivió un momento insólito cuando el diputado libertario Gino Visconti cometió un error gramatical en su discurso. Este incidente ocurrió mientras criticaba el financiamiento de las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM), en particular una vinculada al sector del vidrio.

Visconti, en un tono encendido, mencionó que "nunca produció ni una botella de vidrio", lo que generó risas y murmullos entre los diputados de la oposición. La diputada Cecilia Moreau aprovechó la ocasión para corregirlo, señalando que la forma correcta era "produjo". Su intervención provocó un ambiente de risas y comentarios entre los presentes.

El episodio se produjo en un contexto de intensas discusiones sobre el rol de las empresas estatales y el gasto público, temas centrales en el debate político actual impulsado por el oficialismo liderado por Javier Milei. La corrección de Moreau rápidamente se volvió viral en redes sociales, reflejando el clima tenso y a la vez humorístico de la sesión.