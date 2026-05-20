UPCN acusa a Beder Herrera de malversar fondos destinados a la obra social en La Rioja

UPCN denunció al exgobernador Luis Beder Herrera por intentar embargar recursos de la obra social del sindicato, lo que afectaría la atención médica de miles de afiliados. La falta de documentación en su demanda genera preocupaciones sobre la legalidad del proceso y la salud de las familias trabajadoras.

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La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) ha emitido un comunicado en el que denuncia al exgobernador Luis Beder Herrera por intentar obtener un “beneficio personal” a través de una demanda judicial sin la documentación necesaria, lo que podría afectar la atención médica de miles de afiliados. Según el gremio, Beder Herrera busca cobrar una supuesta deuda relacionada con Global Médica S.A., utilizando un proceso legal que carece de respaldo documental.

UPCN califica esta acción como un “atropello político y judicial”, alertando que un eventual embargo sobre los recursos de la obra social impactaría directamente en las prestaciones médicas de muchas familias trabajadoras. “Los aportes a la obra social no son caja política ni herramienta de presión”, enfatizan desde el sindicato, subrayando que estos fondos pertenecen a los trabajadores.

El proceso judicial está bajo observación, ya que el juez ha sido recusado y se cuestiona la legalidad de las acciones emprendidas. Desde UPCN, se expresa preocupación por lo que consideran un nuevo “atropello político y judicial”. Además, el comunicado menciona que Beder Herrera representa un pasado lleno de controversias para muchos en La Rioja.

Finalmente, el sindicato reafirma su compromiso de defensa de los afiliados, prometiendo movilización ante lo que consideran intentos de persecución o difamación. “La dignidad de los trabajadores no se negocia”, concluyen.