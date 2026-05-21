Karina Becerra asume un papel clave en la justicia riojana como presidenta del Consejo de la Magistratura

El Consejo de la Magistratura de La Rioja tomó juramento a Dr. Pablo Damián Flaim como representante de la UNDEC y a la Dra. Ana Karina Becerra como nueva presidenta. La ceremonia, que reunió a importantes autoridades provinciales, destacó la relevancia del organismo en la mejora del servicio de justicia y la capacitación de magistrados.

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El Consejo de la Magistratura de la provincia de La Rioja realizó un acto para el juramento del nuevo representante de la Universidad Nacional de Chilecito (UNDEC), Dr. Pablo Damián Flaim. La ceremonia marcó el inicio de la presidencia de la Dra. Ana Karina Becerra en el organismo, que tuvo lugar en presencia de diversas autoridades provinciales y miembros de la Función Judicial.

Durante el evento, el presidente saliente tomó juramento al Dr. Flaim y la Dra. Becerra expresó su agradecimiento por el apoyo recibido. La nueva presidenta destacó los desafíos que enfrentará su gestión, priorizando el trabajo conjunto entre los distintos poderes del Estado.

Entre los presentes se encontraron el diputado provincial Cristian Pérez, el asesor general de Gobierno Dr. Pedro Goyochea, y el Comisario General René Molina, junto a otros funcionarios y representantes de instituciones provinciales. La vicegobernadora, Lic. Teresita Madera, envió una salutación resaltando la importancia del organismo para el fortalecimiento del servicio de justicia.

La Dra. Becerra subrayó la relevancia del Consejo de la Magistratura y la Escuela Judicial en la selección y capacitación de magistrados, enfatizando la necesidad de adaptarse a nuevos desafíos como la transformación digital y las políticas de género.