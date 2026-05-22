Viernes, 22 de Mayo 2026
Política

El apoyo del TSJ a jueza denunciada por violencia de género genera controversia en La Rioja

El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja repudió actos de violencia y hostigamiento denunciados por la Dra. Sara López Douglas, jueza de la Cámara Tercera. La magistrada informó sobre amenazas recibidas por un abogado local en la vía pública, lo que ha llevado a la implementación de medidas de protección por 120 días. La situación resalta la preocupación por la seguridad de los integrantes de la Función Judicial.

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Redacción Equipo Editorial
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El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha expresado su repudio institucional ante las denuncias de la Dra. Sara López Douglas, jueza de la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional. La magistrada reportó haber sido víctima de violencia, hostigamiento y amenazas por parte de un abogado local.

Según el relato, el incidente principal ocurrió el 11 de abril, cuando la jueza fue interceptada en la vía pública, donde el abogado le habría proferido expresiones intimidatorias relacionadas con decisiones judiciales. Este no fue un hecho aislado, ya que la jueza también mencionó un episodio anterior en 2025.

La Dra. López Douglas ha presentado una denuncia penal en el contexto de violencia de género, lo que llevó a la implementación de medidas de protección por un periodo de 120 días. Aunque el TSJ reconoció la gravedad de los hechos, aclaró que no tiene competencia disciplinaria sobre situaciones ajenas al ejercicio profesional.

Finalmente, el Tribunal ha decidido enviar copias de las actuaciones al Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia de La Rioja y al Ministerio Público Fiscal para que evalúen la posible intervención en este caso.

Etiquetas: la rioja tribunal superior de justicia violencia de género hostigamiento justicia sara lópez douglas
TL;DR

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