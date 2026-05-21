Claudio Nicolás Saúl da a conocer los logros del Consejo de la Magistratura en su gestión

El presidente saliente del Consejo de la Magistratura de La Rioja, Claudio Nicolás Saúl, destacó logros importantes en su gestión entre 2024 y 2026. Resaltó el fortalecimiento del organismo, así como la regularización de cargos judiciales y la modernización en la selección de magistrados. En su discurso, Saúl mencionó la necesidad de proteger la estabilidad y la independencia de los jueces ante presiones externas o mediáticas.
El Dr. Saúl subrayó que las instituciones democráticas deben asegurar la estabilidad en el ejercicio de la función judicial, indicando que es esencial defender a los magistrados de cuestionamientos infundados. También pidió un compromiso ético y de transparencia por parte de quienes ejercen la magistratura, enfatizando que deben actuar con honestidad para generar la confianza pública necesaria.
Durante el acto de renovación de autoridades, donde asumió la nueva presidenta, Dra. Ana Karina Becerra, Saúl agradeció el apoyo de los consejeros y el personal del organismo. Mencionó que uno de sus principales objetivos fue avanzar en la cobertura de cargos vacantes en la Función Judicial, lo que considera crucial para el fortalecimiento del sistema judicial.