Karina Becerra, nueva presidenta de la Magistratura, impulsa escuela de formación judicial

Karina Becerra, nueva presidenta del Consejo de la Magistratura, anunció una gestión enfocada en la digitalización y la creación de una Escuela para capacitar a todo el personal judicial. Este cambio promete juicios más rápidos y una justicia modernizada, abordando también problemáticas sociales como la violencia escolar.

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Karina Becerra, la nueva presidenta del Consejo de la Magistratura, destacó su enfoque en la digitalización y la capacitación de recursos humanos para modernizar el sistema judicial. Durante una reciente entrevista con MEDIOS RIOJA, subrayó la importancia de implementar el sistema acusatorio para avanzar hacia una justicia más eficiente y rápida.

Becerra anunció la creación de la Escuela del Consejo de la Magistratura, que no solo se dirigirá a magistrados, sino que abarcará a todo el personal del Poder Judicial. Este proyecto tiene como objetivo profundizar en la capacitación sobre nuevas leyes y el acompañamiento en la implementación del nuevo sistema acusatorio.

La presidenta también abordó la necesidad de actualizar el marco normativo, mencionando la obsolescencia del Código de Familia y el régimen penal actual. Según Becerra, estos cambios permitirán juicios más ágiles y una modernización integral de la justicia.

Además, trató temas de relevancia social como la violencia escolar, enfatizando que la prevención debe comenzar en el ámbito familiar, seguido por la intervención del Estado. Se destacó la importancia de los protocolos existentes que analizan los incidentes y fomentan un abordaje integral de los problemas.