Jueves, 21 de Mayo 2026
Política

Karina Becerra, nueva presidenta de la Magistratura, impulsa escuela de formación judicial

Karina Becerra, nueva presidenta del Consejo de la Magistratura, anunció una gestión enfocada en la digitalización y la creación de una Escuela para capacitar a todo el personal judicial. Este cambio promete juicios más rápidos y una justicia modernizada, abordando también problemáticas sociales como la violencia escolar.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 2 min de lectura
Karina Becerra, nueva presidenta de la Magistratura, impulsa escuela de formación judicial
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Karina Becerra, la nueva presidenta del Consejo de la Magistratura, destacó su enfoque en la digitalización y la capacitación de recursos humanos para modernizar el sistema judicial. Durante una reciente entrevista con MEDIOS RIOJA, subrayó la importancia de implementar el sistema acusatorio para avanzar hacia una justicia más eficiente y rápida.

Becerra anunció la creación de la Escuela del Consejo de la Magistratura, que no solo se dirigirá a magistrados, sino que abarcará a todo el personal del Poder Judicial. Este proyecto tiene como objetivo profundizar en la capacitación sobre nuevas leyes y el acompañamiento en la implementación del nuevo sistema acusatorio.

La presidenta también abordó la necesidad de actualizar el marco normativo, mencionando la obsolescencia del Código de Familia y el régimen penal actual. Según Becerra, estos cambios permitirán juicios más ágiles y una modernización integral de la justicia.

Además, trató temas de relevancia social como la violencia escolar, enfatizando que la prevención debe comenzar en el ámbito familiar, seguido por la intervención del Estado. Se destacó la importancia de los protocolos existentes que analizan los incidentes y fomentan un abordaje integral de los problemas.

Etiquetas: la rioja consejo de la magistratura karina becerra modernización de la justicia capacitación judicial violencia escolar
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

3960 articles →

Artículos relacionados

Karina Becerra asume un papel clave en la justicia riojana como presidenta del Consejo de la Magistratura

Cecilia Moreau provoca risas en Diputados tras corregir a Gino Visconti

Justicia argentina escucha reclamo de Ricardo Herrera por fondos adeudados a la provincia

Intendentes del Oeste Grande unen fuerzas en Villa Castelli para mejorar la gestión local

UPCN acusa a Beder Herrera de malversar fondos destinados a la obra social en La Rioja

Diputados debatirán hoy la Ley Hojarasca y la inclusión de Zonas Frías

Milei impulsa cambios radicales en la política cambiaria y monetaria del país

Elecciones internas del PJ en La Rioja: una oportunidad para renovar liderazgos

La libertad de prensa en riesgo: ADEPA alerta sobre medidas judiciales en La Rioja
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar