Viernes, 22 de Mayo 2026
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Tragedia en La Rioja: un pasajero muere en colectivo de Rioja Bus por descompensación.

Un hombre falleció en un colectivo de Rioja Bus en La Rioja tras sufrir una descompensación. La comunidad clama por mejores protocolos de emergencia y atención en salud pública.

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Redacción Equipo Editorial
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Este viernes por la mañana, se vivieron momentos de gran conmoción en la ciudad de La Rioja, tras el fallecimiento de un hombre que sufrió una descompensación mientras viajaba en un colectivo de Rioja Bus. El incidente tuvo lugar en la intersección de las calles Pellegrini e Independencia, donde el pasajero comenzó a sentirse mal durante el trayecto.

Los servicios de emergencia y personal sanitario llegaron rápidamente para intentar reanimarlo, pero a pesar de sus esfuerzos, el hombre falleció en el lugar. La situación generó preocupación entre los pasajeros y transeúntes que se encontraban en la zona, afectando temporalmente el tránsito.

Las autoridades están investigando las causas del deceso, lo que ha suscitado interrogantes sobre la atención de salud en momentos críticos. En respuesta al incidente, Rioja Bus expresó sus condolencias a la familia de la víctima y anunció que se revisarán los protocolos de seguridad y emergencia en sus unidades. La comunidad espera que se implementen medidas que mejoren la respuesta ante emergencias, incluyendo capacitaciones para conductores y un seguimiento de salud para los pasajeros.

Etiquetas: la rioja accidente de tránsito salud pública emergencia transporte público rioja bus
TL;DR

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