Viernes, 22 de Mayo 2026
Economía

Banco Rioja implementa refinanciación de deudas para aliviar a morosos en la provincia

El Banco Rioja implementa un plan de refinanciación de deudas para clientes con saldos en tarjetas y préstamos, en un contexto de morosidad del 12% al 13%. Se buscan soluciones personalizadas para aliviar la carga financiera, con atención extendida hasta las 16:00 horas.

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El Banco Rioja ha puesto en marcha un plan especial de refinanciación de deudas destinado a sus clientes, en respuesta a una situación financiera crítica. Esta medida, que ya está en funcionamiento, busca ofrecer soluciones personalizadas a quienes tienen saldos pendientes en tarjetas de crédito, préstamos y cuentas de billeteras virtuales. El índice de morosidad en la provincia se encuentra entre el 12% y el 13%, lo que ha generado preocupación entre las autoridades.

Marcelo Becerra, vicepresidente de la entidad, mencionó que el plan fue coordinado con el gobernador Ricardo Quintela. Las condiciones del plan son flexibles, permitiendo ajustar plazos y evaluar descuentos en intereses. Los interesados pueden acudir a las sucursales del banco, que ahora atienden hasta las 16:00 horas, debido a un diagnóstico que revela una creciente "bola de nieve" en las deudas acumuladas por los ciudadanos.

Becerra también destacó un cambio significativo en los hábitos de consumo de los riojanos, que ahora utilizan las tarjetas de crédito principalmente para compras de alimentos y medicamentos, en contraste con su uso anterior para artículos estacionales. Este cambio refleja la urgencia de las necesidades en un contexto económico adverso.

Etiquetas: la rioja banco rioja plan de refinanciación economía deuda ricardo quintela
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