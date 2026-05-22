Viernes, 22 de Mayo 2026
Política

Quintela y Orquera se reúnen con intendentes para abordar problemáticas locales en La Rioja

El gobernador Ricardo Quintela se reunió con el intendente Luis Orquera para discutir las necesidades de General Lamadrid, destacando la importancia de abordar la situación social y la construcción de viviendas. Este encuentro forma parte de un esfuerzo regional entre intendentes del Oeste Grande para gestionar problemas comunes en un contexto económico desafiante.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 5 h 1 min de lectura
Quintela y Orquera se reúnen con intendentes para abordar problemáticas locales en La Rioja
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, se reunió con el intendente de General Lamadrid, Luis Orquera, para discutir las necesidades de la comunidad. Quintela destacó la importancia de abordar temas críticos como la construcción de viviendas y obras que han sido descuidadas por el Gobierno nacional.

Orquera agradeció al gobernador por el diálogo constructivo, enfatizando la importancia de la unidad en estos tiempos difíciles. La reunión se inscribe dentro de una serie de encuentros que han tenido lugar entre intendentes de la región, quienes han creado un espacio de colaboración denominado "Intendentes del Oeste Grande".

Recientemente, Orquera se reunió con otros jefes comunales, incluyendo a Rodrigo Brizuela y Doria de Chilecito, Adriana Arias de Vinchina, Adriana Olima de Famatina, y Miguel de la Vega de Castro Barros, entre otros, para abordar problemáticas comunes. A pesar de la ausencia de Hugo Páez de General Felipe Varela, quien envió su apoyo, los intendentes coincidieron en la necesidad de un diálogo más fluido con el gobernador para gestionar las demandas sociales y económicas que afectan a sus municipios.

Etiquetas: la rioja ricardo quintela intendentes del oeste grande reunión política provincial necesidades sociales
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

3986 articles →

Artículos relacionados

Docentes privados en La Rioja en estado de alerta por pagos atrasados

Aumento salarial para fuerzas de seguridad en La Rioja: expectativas tras el aguinaldo

El apoyo del TSJ a jueza denunciada por violencia de género genera controversia en La Rioja

Claudio Nicolás Saúl da a conocer los logros del Consejo de la Magistratura en su gestión

Karina Becerra, nueva presidenta de la Magistratura, impulsa escuela de formación judicial

La Rioja insiste en la necesidad de fondos ante la crisis financiera del país

La Ley Hojarasca avanza en Diputados: 138 votos a favor marcan un hito legislativo

Karina Becerra asume un papel clave en la justicia riojana como presidenta del Consejo de la Magistratura

Cecilia Moreau provoca risas en Diputados tras corregir a Gino Visconti
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar