Quintela y Orquera se reúnen con intendentes para abordar problemáticas locales en La Rioja

El gobernador Ricardo Quintela se reunió con el intendente Luis Orquera para discutir las necesidades de General Lamadrid, destacando la importancia de abordar la situación social y la construcción de viviendas. Este encuentro forma parte de un esfuerzo regional entre intendentes del Oeste Grande para gestionar problemas comunes en un contexto económico desafiante.

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El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, se reunió con el intendente de General Lamadrid, Luis Orquera, para discutir las necesidades de la comunidad. Quintela destacó la importancia de abordar temas críticos como la construcción de viviendas y obras que han sido descuidadas por el Gobierno nacional.

Orquera agradeció al gobernador por el diálogo constructivo, enfatizando la importancia de la unidad en estos tiempos difíciles. La reunión se inscribe dentro de una serie de encuentros que han tenido lugar entre intendentes de la región, quienes han creado un espacio de colaboración denominado "Intendentes del Oeste Grande".

Recientemente, Orquera se reunió con otros jefes comunales, incluyendo a Rodrigo Brizuela y Doria de Chilecito, Adriana Arias de Vinchina, Adriana Olima de Famatina, y Miguel de la Vega de Castro Barros, entre otros, para abordar problemáticas comunes. A pesar de la ausencia de Hugo Páez de General Felipe Varela, quien envió su apoyo, los intendentes coincidieron en la necesidad de un diálogo más fluido con el gobernador para gestionar las demandas sociales y económicas que afectan a sus municipios.