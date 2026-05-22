Sábado, 23 de Mayo 2026
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La violencia de género en La Rioja: el repudio del Tribunal Superior de Justicia

Una jueza local denuncia violencia de género y amenazas por un abogado, lo que generó el repudio del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja. La situación destaca la necesidad de protección en el ámbito judicial.

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La jueza Sara López Douglas, integrante de la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial, denunció actos de violencia de género, hostigamiento y amenazas por parte de un abogado local. Este hecho llevó al Tribunal Superior de Justicia de La Rioja a manifestar su repudio institucional.

El episodio principal ocurrió el 11 de abril de 2026, cuando la magistrada fue abordada en la vía pública por el abogado, quien le realizó comentarios intimidatorios sobre sus decisiones judiciales. La jueza también reportó que las amenazas continuaron mientras se encontraba en compañía de otros magistrados. Además, mencionó un incidente previo en 2025 que se produjo en un ámbito privado y que había presentado una denuncia penal por violencia de género, recibiendo medidas de protección durante 120 días.

El Tribunal Superior, al analizar la situación, destacó que sus facultades disciplinarias sobre los profesionales auxiliares son limitadas a conductas dentro del ejercicio profesional. Sin embargo, reafirmó la gravedad de lo ocurrido y mostró su solidaridad con la jueza, repudiando cualquier acto de violencia hacia miembros de la Función Judicial. Finalmente, decidió remitir copias de las actuaciones al Colegio de Abogados y Procuradores de La Rioja y al Ministerio Público Fiscal para que evalúen posibles acciones dentro de sus competencias.

Etiquetas: la rioja violencia de género tribunal superior de justicia protección judicial política justicia
TL;DR

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