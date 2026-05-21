Jueves, 21 de Mayo 2026
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San Francisco se impone a Rioja Juniors y da un paso firme en el torneo

San Francisco logró una crucial victoria 1-0 ante Rioja Juniors, destacando su orden táctico y efectividad. Con este triunfo, se posiciona como fuerte contendiente en el torneo.

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San Francisco logró una victoria crucial al derrotar a Rioja Juniors por 1 a 0 en el inicio de la tercera fecha del torneo. Este resultado destaca la efectividad y el orden del equipo, que supo mantener su arco en cero durante los primeros 45 minutos, a pesar de la intensa presión del rival.

El encuentro fue muy disputado, con Rioja Juniors controlando el juego en la primera mitad pero sin conseguir concretar sus oportunidades. En el segundo tiempo, San Francisco mostró un mejor desempeño táctico, lo que culminó en el gol de Abelardo Heredia, que desestabilizó por completo a los visitantes.

Tras el gol, Rioja Juniors perdió el control y se expuso a los ataques de San Francisco, que estuvo cerca de aumentar la ventaja. La victoria fue celebrada efusivamente por jugadores, cuerpo técnico y aficionados, consolidando a San Francisco como un serio contendiente en el torneo.

Etiquetas: san francisco rioja juniors fútbol torneo victoria deportes
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