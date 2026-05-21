Jazmín Ortenzi se despide de Roland Garros tras caer en la fase de clasificación

Jazmín Ortenzi, tenista de Chilecito, fue eliminada en la segunda ronda de clasificación de Roland Garros, marcando un hito en su debut en un Grand Slam. Su actuación destacó por el nivel competitivo mostrado ante la rusa Alina Korneeva, lo que augura un futuro prometedor en el tenis profesional.

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La tenista Jazmín Ortenzi concluyó su participación en Roland Garros tras perder en la segunda ronda de clasificación contra la rusa Alina Korneeva. Este torneo, reconocido por su alto nivel competitivo, marcó el debut de Ortenzi en un Grand Slam, donde su actuación fue notable a pesar de la derrota en sets corridos.

Ortenzi, oriunda de Chilecito, demostró su potencial al enfrentarse a una de las mejores jugadoras del circuito. Aunque no logró acceder al cuadro principal, dejó una impresión positiva, evidenciando su talento y determinación en la cancha. Su participación en París es vista como un hito en su carrera deportiva.

La juventud y el talento de Jazmín sugieren un futuro prometedor en el tenis profesional. A medida que avanza su carrera, esta experiencia le proporcionará aprendizajes significativos para enfrentar futuros torneos y desafíos en el circuito internacional.

La comunidad de Chilecito y la provincia de La Rioja han seguido con interés su trayectoria, apoyando cada paso que da en su camino hacia el éxito en el deporte.