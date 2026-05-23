Efemérides del 23 de mayo de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 23 de mayo, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 23 de mayo para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 23 de mayo de 2026

1807 – en Montevideo (Uruguay) aparece La Estrella del Sur, primer periódico que se publica en la ciudad.

– en Montevideo (Uruguay) aparece La Estrella del Sur, primer periódico que se publica en la ciudad. 1936 – en Buenos Aires, se inaugura el Obelisco, verdadero ícono porteño.

– en Buenos Aires, se inaugura el Obelisco, verdadero ícono porteño. 1989 – Santiago Mangoni, piloto de automovilismo argentino.

– Santiago Mangoni, piloto de automovilismo argentino. 1996 – Brandon Obregón, futbolista argentino.

– Brandon Obregón, futbolista argentino. 1997 – Carolina Imbrogiano, futbolista argentina.

– Carolina Imbrogiano, futbolista argentina. 1998 – Matías Palavecino, futbolista argentino.

– Matías Palavecino, futbolista argentino. 2000 – Candela Salinas, voleibolista argentina.

– Candela Salinas, voleibolista argentina. 2000 – Facundo Masuero, futbolista argentino.

– Facundo Masuero, futbolista argentino. 2003 – Renzo Zanella, rugbista argentino.

– Renzo Zanella, rugbista argentino. 2010 – en Rosario, el club de fútbol Rosario Central desciende a la Primera B Nacional después de 26 años.

💡 ¿Sabías que...? El 23 de mayo de 1934, los famosos criminales estadounidenses Bonnie Parker y Clyde Barrow fueron emboscados y asesinados por la policía en Bienville Parish, Luisiana. Su muerte marcó el fin de una era de crímenes que habían fascinado a la nación y los convirtió en leyendas del folclore estadounidense. La brutalidad de su vida y muerte ha sido objeto de numerosas películas, canciones y libros.

En el mundo: 23 de mayo de 2026