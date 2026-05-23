Efemérides del 23 de mayo de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 23 de mayo, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 23 de mayo para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 23 de mayo de 2026
- 1807 – en Montevideo (Uruguay) aparece La Estrella del Sur, primer periódico que se publica en la ciudad.
- 1936 – en Buenos Aires, se inaugura el Obelisco, verdadero ícono porteño.
- 1989 – Santiago Mangoni, piloto de automovilismo argentino.
- 1996 – Brandon Obregón, futbolista argentino.
- 1997 – Carolina Imbrogiano, futbolista argentina.
- 1998 – Matías Palavecino, futbolista argentino.
- 2000 – Candela Salinas, voleibolista argentina.
- 2000 – Facundo Masuero, futbolista argentino.
- 2003 – Renzo Zanella, rugbista argentino.
- 2010 – en Rosario, el club de fútbol Rosario Central desciende a la Primera B Nacional después de 26 años.
El 23 de mayo de 1934, los famosos criminales estadounidenses Bonnie Parker y Clyde Barrow fueron emboscados y asesinados por la policía en Bienville Parish, Luisiana. Su muerte marcó el fin de una era de crímenes que habían fascinado a la nación y los convirtió en leyendas del folclore estadounidense. La brutalidad de su vida y muerte ha sido objeto de numerosas películas, canciones y libros.
En el mundo: 23 de mayo de 2026
- 1430 – Juana de Arco es capturada por los borgoñones.
- 1482 – los abencerrajes entran por el Albaicín (España) y proclaman rey de Granada a Boabdil, tras una reñida batalla con los adeptos de Muley Hacén.
- 1493 – en España, los Reyes Católicos ordenan el envío al nuevo continente de 25 caballos del antiguo Reino nazarí de Granada.
- 1533 – en Inglaterra, se anula el casamiento entre Enrique VIII y Catalina de Aragón.
- 1555 – en Roma, el religioso Gian Pietro Caraffa es elegido papa con el nombre de Pablo IV.
- 1575 – la aldea de San Salvador (actual capital de El Salvador) ―que tenía pocos cientos de habitantes― sufre el primero de sus numerosos macrosismos, que la destruye totalmente. No hay registro de víctimas mortales. Seis años después otro terremoto la destruirá otra vez, y en 1594 por tercera vez.
- 1618 – se produce la tercera defenestración de Praga, desencadenante de la guerra de los Treinta Años.
- 1807 – en Montevideo (Uruguay) aparece La Estrella del Sur, primer periódico que se publica en la ciudad.
- 1822 – en Inglaterra, se inician las obras del primer ferrocarril entre las ciudades de Stockton y Darlington.
- 1823 – en Madrid (España) entran sin encontrar resistencia los Cien Mil Hijos de San Luis, expedición francesa encargada de restablecer el absolutismo de Fernando VII.
- 1844 – en Persia (hoy Irán), el profeta persa Siyyid Alí Muhammad (El Bab) anuncia su misión. Actualmente es considerado precursor de Bahaulá (fundador del bahaísmo).
- 1845 – las Cortes Españolas votan una nueva Constitución.
- 1863 – en Leipzig (Reino de Sajonia), el abogado socialista Ferdinand Lassalle funda la Asociación General de Obreros Alemanes.
- 1873 – se establece la Real Policía Montada del Canadá.
- 1915 – Italia declara la guerra al Imperio austrohúngaro, en el marco de la Primera Guerra Mundial.
- 1924 – en la Unión Soviética se realiza el XIII Congreso del PCUS, donde se condenan las tesis de Trotski y la oposición izquierdista.
- 1927 – en la provincia Gansu (China), un terremoto de magnitud 8,0 en la escala de Richter deja un saldo de 41 419 víctimas.
- 1929 – en la Ciudad de México, protesta estudiantil en la Escuela Nacional de Jurisprudencia que demandaba autogobierno, libertad de cátedra y libertad de pensamiento, que derivó en la autonomía de la entonces llamada Universidad Nacional de México que, con ello, se volvió la Universidad Nacional Autónoma de México (Día del Estudiante en México).
- 1934 – en los Estados Unidos, la policía mata a Bonnie y Clyde.
- 1936 – en Buenos Aires, se inaugura el Obelisco, verdadero ícono porteño.
- 1945 – a fines de la Segunda Guerra Mundial, Heinrich Himmler, cabeza de las SS, se suicida mientras es custodiado por los Aliados.
- 1949 – en Bonn se promulga la Ley Fundamental de Bonn con la que se funda la República Federal de Alemania.
- 1951 – en Venezuela se decreta la orquídea flor nacional.
- 1958 – en Venezuela se nombra ave nacional al turpial.
- 1962 – cerca de la zona arqueológica de Xochicalco, 126 km al sur de la Ciudad de México ―donde se escondía de los ataques del presidente Adolfo López Mateos― es secuestrado y asesinado a tiros el revolucionario y guerrillero mexicano de origen campesino Rubén Jaramillo (62) junto a su esposa encinta y tres de sus hijos, además de sus sobrinos y varios compañeros estudiantes y veteranos campesinos. Solo sobrevivieron a la masacre su suegra y su hija Raquel.
- 1963 – Fidel Castro recibe el título de «héroe de la Unión Soviética».
- 1963 – Central Park en Nueva York, es declarado Lugar Histórico Nacional de los Estados Unidos.
- 1979 – Grecia firma su adhesión a la Comunidad Económica Europea.
- 1979 – en Nicaragua, el presidente general Anastasio Somoza Debayle crea por decreto el parque nacional Volcán Masaya en plena insurrección contra su gobierno.
- 1981 – en España ocurre el atraco a la sucursal del Banco Central en Barcelona.
- 1982 – se estrena en Reino Unido The Wall (La Película) musical de Pink Floyd.
- 1986 – en España, el escritor peruano Mario Vargas Llosa recibe el premio Príncipe de Asturias de las Letras.
- 1992 – en Italia, el juez antimafia Giovanni Falcone es asesinado en atentado.
- 1993 – en Camboya se realizan elecciones tras trece años de guerra civil.
- 1995 – en el campo de la informática, la empresa Sun desarrolla oficialmente el lenguaje de programación Java.
- 2000 – un km al este de la isla de Riou ―unos 20 km al sureste de Marsella (Francia)―, un buzo llamado Luc Vanrell encuentra los restos de un avión P-38 Lightning cerca de donde se encontró el brazalete del escritor y aviador Antoine de Saint-Exuperý. Los restos del avión serán recuperados en octubre de 2003, y el 7 de abril de 2004, investigadores del Departamento de Arqueología Subacuática confirmarán que los restos son los del avión de Saint-Exupéry.
- 2000 – La cantautora cubana-estadounidense Gloria Estefan, lanza al mercado su noveno álbum de estudio y tercer álbum realizado en español titulado Alma caribeña.
- 2004 – en el aeropuerto Charles de Gaulle, se derrumba parte de la Terminal 2E, matando a cuatro personas.
- 2008 – en Brasilia se firma el tratado constituyente de la Unasur (Unión de Naciones Suramericanas), comunidad política y económica integrada por los doce países sudamericanos.
- 2009 – Hilda Díaz, funda El Día Internacional del Primer Beso, en Catia la Mar, Estado Vargas, Venezuela.
- 2010 – en Rosario, el club de fútbol Rosario Central desciende a la Primera B Nacional después de 26 años.
- 2010 – en México, Toluca consigue su décimo título del futbol mexicano al vencer en penales al Santos Laguna.
- 2010 – se emite el último capítulo de la serie Perdidos (Lost), una de las series de mayor éxito a nivel mundial, simultáneamente en todo el mundo.
- 2010 – La empresa japonesa Nintendo lanza al mercado Super Mario Galaxy 2 para la consola Wii en Estados Unidos.
- 2011 – en Chile, los restos del expresidente Salvador Allende son exhumados para dilucidar por completo la causa de su muerte, acaecida durante el Golpe de Estado en Chile de 1973.
- 2012 – se celebra la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Egipto, las primeras pluralistas en su historia.
- 2012 – la Gendarmería de la Ciudad del Vaticano detiene al mayordomo del papa Benedicto XVI, Paolo Gabriele (46) por supuestamente develar documentos secretos (que aparecieron en el libro Su Santidad: los papeles secretos de Benedicto XVI). Comienza el caso Vatileaks.
- 2015 – 60° edición del Festival de la Canción de Eurovisión celebrado en Viena (Austria).
- 2015 – beatificación del arzobispo de San Salvador Óscar Romero, obispo y mártir salvadoreño; en una misa celebrada en San Salvador, capital de El Salvador, por el Cardenal Angelo Amato, enviado del papa Francisco.
- 2017 – en Seúl (Corea del Sur) debuta el grupo masculino de k-pop A.C.E.
- 2018 – Se estrenó el vídeo musical de Fall In Line de Christina Aguilera con Demi Lovato.
- 2021 – se celebraron los Billboard Music Awards en el Microsoft Theatre. El presentador fue Nick Jonas.
- 2021 – Título del Lille O. S. C. Ganando su quinta Ligue 1 rompiendo la racha de 3 títulos seguidos del Paris Saint-Germain