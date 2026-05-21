Efemérides del 21 de mayo de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 21 de mayo, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 21 de mayo para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 21 de mayo de 2026

1942 – Humberto Serrano, actor español expatriado en Argentina (f. 2013).

– Humberto Serrano, actor español expatriado en Argentina (f. 2013). 1947 – en Paso de los Libres (Argentina) y Uruguayana (Brasil) los presidentes Juan Domingo Perón (de Argentina) y Eurico Gaspar Dutra (de Brasil) inauguran el Puente Internacional Agustín P. Justo-Getúlio Vargas (habilitado al público desde dos años antes).

– en Paso de los Libres (Argentina) y Uruguayana (Brasil) los presidentes Juan Domingo Perón (de Argentina) y Eurico Gaspar Dutra (de Brasil) inauguran el Puente Internacional Agustín P. Justo-Getúlio Vargas (habilitado al público desde dos años antes). 1963 – en Buenos Aires (Argentina) ―en el marco del gobierno de José María Guido― José Alfredo Martínez de Hoz asume como ministro de Economía.

– en Buenos Aires (Argentina) ―en el marco del gobierno de José María Guido― José Alfredo Martínez de Hoz asume como ministro de Economía. 1969 – en el Estadio Jorge Luis Hirschi (también conocido como Estadio Estudiantes) de la ciudad de La Plata (Argentina) el Club Estudiantes de La Plata obtiene su segunda Copa Libertadores tras vencer por 2 a 0 en la «final de vuelta» al Nacional de Uruguay (en la «final de ida», disputado el 15 de mayo de 1969 en el Estadio Centenario de Montevideo, había ganado por 1 a 0).

– en el Estadio Jorge Luis Hirschi (también conocido como Estadio Estudiantes) de la ciudad de La Plata (Argentina) el Club Estudiantes de La Plata obtiene su segunda Copa Libertadores tras vencer por 2 a 0 en la «final de vuelta» al Nacional de Uruguay (en la «final de ida», disputado el 15 de mayo de 1969 en el Estadio Centenario de Montevideo, había ganado por 1 a 0). 1969 – en Rosario (Argentina) ―en el marco del Rosariazo contra el dictador Juan Carlos Onganía―, trabajadores y estudiantes repudian el asesinato (en manos de la policía) de un estudiante universitario en la ciudad de Corrientes. La marcha es violentamente reprimida por la policía, que asesina a otro estudiante.

– en Rosario (Argentina) ―en el marco del Rosariazo contra el dictador Juan Carlos Onganía―, trabajadores y estudiantes repudian el asesinato (en manos de la policía) de un estudiante universitario en la ciudad de Corrientes. La marcha es violentamente reprimida por la policía, que asesina a otro estudiante. 1978 – en la ciudad de Mar del Plata, 410 km al sur de Buenos Aires (Argentina) ―con motivo de la celebración de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA de aquel año― se inaugura el estadio José María Minella.

– en la ciudad de Mar del Plata, 410 km al sur de Buenos Aires (Argentina) ―con motivo de la celebración de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA de aquel año― se inaugura el estadio José María Minella. 1979 – Damián Álvarez, futbolista argentino.

– Damián Álvarez, futbolista argentino. 1982 – en la bahía de San Carlos (en las islas Malvinas) ―en el marco de la guerra de las Malvinas (abril-junio de 1982)― 4000 soldados británicos desembarcan en un asalto anfibio con el objetivo de recuperar el archipiélago. Este ataque conduce a la batalla de San Carlos.

– en la bahía de San Carlos (en las islas Malvinas) ―en el marco de la guerra de las Malvinas (abril-junio de 1982)― 4000 soldados británicos desembarcan en un asalto anfibio con el objetivo de recuperar el archipiélago. Este ataque conduce a la batalla de San Carlos. 1993 – Matías Kranevitter, futbolista argentino.

– Matías Kranevitter, futbolista argentino. 1998 – Lautaro Ariel Díaz, futbolista argentino.

💡 ¿Sabías que...? El 21 de mayo de 1881 se fundó en Washington D.C. la Cruz Roja Americana, una organización humanitaria que se dedica a ayudar a las personas en situaciones de desastre y emergencia. Esta entidad se estableció bajo el liderazgo de Clara Barton, quien había sido una pionera en el campo de la atención médica en situaciones de guerra. Desde entonces, la Cruz Roja ha jugado un papel crucial en la respuesta a crisis y desastres en todo el mundo.

En el mundo: 21 de mayo de 2026