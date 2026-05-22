Efemérides del 22 de mayo de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 22 de mayo, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 22 de mayo para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 22 de mayo de 2026
- 1774 – en el océano Atlántico sur, el español Francisco de Orduña y sus hombres toman posesión de las islas Malvinas.
- 1810 – el cabildo abierto de Buenos Aires decide el cese del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros y la formación de una Junta de Gobierno.
- 1909 – en Buenos Aires se estrena la primera película argentina con argumento: La Revolución de Mayo fue dirigida por Mario Gallo, un director de coro italiano.
- 1979 – en Buenos Aires, la dictadura de Videla cierra la fábrica IME (Industrias Mecánicas del Estado, creada en 1951), la cual en ese momento se encontraba fabricando el Rastrojero Diésel (utilitario) y el Rastrojero Conosur (sedán de cuatro puertas), entre otros.
- 1984 – desde Tenerife zarpa la Expedición Atlantis.
- 1994 – Franco Masini, actor argentino.
- 1996 – Domingo Miotti, rugbista argentino.
- 1997 – Zoe Gotusso, cantante argentina.
- 2000 – Julián Carranza, futbolista argentino.
- 2001 – Enzo Barrenechea, futbolista argentino.
El 22 de mayo de 1972, el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, se convirtió en el primer presidente estadounidense en visitar China. Este viaje histórico marcó el inicio de un cambio significativo en las relaciones diplomáticas entre ambos países y ayudó a abrir la puerta a la cooperación económica y cultural en las décadas siguientes.
En el mundo: 22 de mayo de 2026
- -12 – en China se registra una lluvia de meteoritos: «Cayeron meteoritos, algunos grandes como palanganas y otros como huevos de gallina. Recién cesaron al atardecer».
- 192 – en China, Lü Bu asesina a su padre adoptivo Dong Zhuo.
- 337 – fallece Constantino I el Grande y en su testamento deja el imperio, indiviso, a sus tres hijos Constantino II, Constancio II y Constante y a sus sobrinos Dalmacio y Anibaliano. Tras el asesinato de estos dos últimos, Constantino II recibe el gobierno de las Galias y Britania, Constancio II, el oriente y Constante se queda con toda Italia y África.
- 760 – se registra por escrito el 14.º (decimocuarto) paso registrado por el perihelio del cometa Halley.
- 853 – 212 km al este de Alejandría (Egipto), una flota bizantina saquea y destruye el indefenso puerto de Damieta.
- 1176 – cerca de Alepo (Siria), los hashshashin (‘asesinos’) intentan matar al sultán Saladino.
- 1200 – 76 km al oeste de París (Francia), el rey Juan de Inglaterra y el rey Felipe II firman el Tratado de Le Goulet.
- 1246 – en el Reino de Alemania, Henry Raspe es elegido «antirrey» en oposición a Conrado IV.
- 1254 – el rey serbio Stefan Uroš I y la República de Venecia firman un tratado de paz.
- 1293 – en Andalucía (España), Sancho IV, en premio a la lealtad con la Corona de Castilla en la lucha contra los derechos de los Infantes de la Cerda, concede abundantes mercedes a las ciudades y concejos andaluces.
- 1370 – en la ciudad de Bruselas (Bélgica), la población católica asesina a veinte judíos (masacre de Bruselas) y obliga al resto de la comunidad judía al destierro por supuestamente «profanar» una hostia consagrada.
- 1377 – en Roma (península italiana), el papa Gregorio XI emite cinco bulas papales para denunciar las doctrinas del teólogo inglés John Wycliffe.
- 1455 – 42 km al noroeste de Londres (Inglaterra), el duque Ricardo (de la Casa de York) vence y captura al rey Enrique VI (de la Casa de Lancaster) en la primera batalla de San Albano. Esto da inicio a la Guerra de las Dos Rosas.
- 1520 – en el Gran Templo de Tenochtitlan (actual Ciudad de México), el vicegobernador Pedro de Alvarado ―aprovechando la ausencia de Hernán Cortés, que viajó a la costa para luchar contra otros españoles― aprovecha el festival de Tóxcatl para masacrar a Moctezuma Xocoyotzin (1466-1520) y las élites aztecas. Esto resulta en que los aztecas se vuelven contra los españoles.
- 1526 – las ciudades italianas de Milán, Florencia y Venecia firman una alianza con Francisco I de Francia, el papa Clemente VII, Enrique VIII de Inglaterra para combatir a Carlos I de España.
- 1542 – el rey Carlos I de España ordena «que se mande remediar las crueldades que se cometen en las Indias».
- 1629 – en la costa del mar Báltico, Fernando II (emperador del Sacro Imperio Romano Germánico) y Cristián IV (rey de Dinamarca) firman el Tratado de Lübeck, que pone fin a la intervención danesa en la guerra de los Treinta Años.
- 1652 – la ciudad de Sevilla, especialmente el barrio de la Feria, se subleva debido a la escasez de alimentos y a la inflación.
- 1671 – en Francia, Luis XIV otorga la carta de fundación a la ciudad de Versalles.
- 1762 – en Roma (península italiana) se completa e inaugura oficialmente la Fontana de Trevi.
- 1762 – Suecia y Prusia firman el Tratado de Hamburgo.
- 1764 – en Venezuela se funda la aldea de Santo Tomás de la Nueva Guayana de la Angostura del Orinoco (que en 1846 será renombrada Ciudad Bolívar).
- 1766 – en Estambul y la región del mar de Mármara, un gran terremoto causa graves daños y pérdida de vidas.
- 1774 – en el océano Atlántico sur, el español Francisco de Orduña y sus hombres toman posesión de las islas Malvinas.
- 1776 – en Nueva Orleans el gobernador ilustrado español-estadounidense Luis de Unzaga y Amézaga atiende la primera solicitud de ayuda del Ejército Continental estadounidense en pos de su Independencia.
- 1783 – en Paraguay se funda el municipio de Acahay por el gobernador Pedro Melo de Portugal.
- 1804 – en el territorio de Misuri, 490 km al suroeste de la ciudad de Chicago, comienza oficialmente la expedición de Lewis y Clark cuando el Cuerpo de Descubrimiento parte desde St. Charles.
- 1807 – en Washington (Estados Unidos), un gran jurado acusa de traición al exvicepresidente Aaron Burr.
- 1809 – 13 km al este de Viena (Austria) en el segundo y último día de la batalla de Aspern-Essling, Napoleón Bonaparte es derrotado en una batalla importante por primera vez en su carrera, y repelido por un ejército enemigo por primera vez en una década.
- 1809 – en Sevilla ―en el marco de la guerra de Independencia española― el pleno de la Junta Central Suprema anuncia la próxima reunión de las Cortes.
- 1810 – el cabildo abierto de Buenos Aires decide el cese del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros y la formación de una Junta de Gobierno.
- 1816 – en Littleport, 95 km al norte de Londres (Inglaterra), una turba se rebela por el alto desempleo y el aumento de los costos de los cereales. Al día siguiente, los disturbios se extienden a Ely (35 km al norte).
- 1819 – en el estado de Georgia (Estados Unidos), el barco SS Savannah zarpa del puerto de Savannah, en un viaje que lo convertirá en el primer barco de vapor que cruce el océano Atlántico.
- 1821 – en México, fuerzas del Ejército Trigarante toman la ciudad de Valladolid (hoy Morelia).
- 1826 – desde el puerto de Plymouth (en el extremo suroeste de Inglaterra), emprende su primer viaje el buque HMS Beagle. (En su segundo viaje, en 1831, llevará como pasajero a Charles Darwin.
- 1840 – en Londres, el Gobierno abole el transporte penitenciario de convictos británicos hasta la colonia de Nueva Gales del Sur (Australia).
- 1846 – en la ciudad de Nueva York se forma la agencia de noticias The Associated Press como una cooperativa de noticias sin fines de lucro.
- 1848 – en la isla de Martinica, en el mar Caribe, se abole la esclavitud.
- 1848 – en Berlín (Prusia), el rey Federico Guillermo III convoca a la Asamblea Nacional de Berlín para elaborar una constitución.
- 1849 – en Nueva York, el futuro presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, recibe una patente para un invento para levantar barcos, lo que lo convierte en el único presidente estadounidense en poseer una patente.
- 1856 – en el salón del Senado, en Washington (Estados Unidos), el congresista Preston Brooks (de Carolina del Sur) golpea brutalmente con un bastón al senador Charles Sumner (de Massachusetts) por un discurso que Sumner había pronunciado en contra de los sureños y la esclavitud.
- 1860 – en la isla de Sicilia (sur de la península italiana), el militar Giuseppe Garibaldi ocupa los alrededores de Palermo.
- 1863 – en la hacienda Coche, 6 km al suroeste de Caracas (Venezuela) finaliza la Guerra Federal gracias al Convenio de Coche.
- 1863 – 164 km al noroeste de Nueva Orleans ―en el marco de la guerra civil estadounidense (1861-1865) las fuerzas de la Unión comienzan el asedio de Port Hudson que dura 48 días, el asedio más largo en la historia militar de Estados Unidos.
- 1864 – en el marco de la guerra civil estadounidense (1861-1865) después de diez semanas, los confederados (esclavistas) vencen al ejército del Norte. La campaña del Río Rojo termina en un fracaso.
- 1866 – en New Haven (estado de Connecticut), Oliver Winchester funda la empresa Winchester Repeating Arms.
- 1872 – en Washington ―en el marco de la era de la Reconstrucción― el presidente Ulysses S. Grant promulga la Ley de Amnistía, que restaura los plenos derechos civiles y políticos de todos los ciudadanos sureños esclavistas, menos a unos 500 líderes confederados.
- 1874 – en la iglesia de San Marco de Milán (Italia) se representa por primera vez la Misa de réquiem, de Giuseppe Verdi (1813-1901) en el primer aniversario de la muerte de Alessandro Manzoni (1785-1873), a quien estaba dedicada.
- 1875 – Noruega adopta el sistema métrico decimal.
- 1885 – en Roma (Italia) se coloca la primera piedra del monumento erigido en honor del rey Víctor Manuel II.
- 1896 – en Madrid, el Gobierno rechaza la mediación de Estados Unidos para poner fin a la guerra de Independencia cubana.
- 1902 – el Congreso Internacional de Mineros exige la nacionalización de todas las minas, pero rechaza la huelga general propuesta por los delegados belgas y franceses.
- 1905 – el sultán del Imperio otomano Abdul Hamid II establece la nación arrumana para los rumanos del imperio. Al día siguiente anunciará públicamente este evento, por lo que cada 23 de mayo se celebrará el Día Nacional de Arrumania.
- 1906 – en Estados Unidos, los hermanos Wright obtienen la patente estadounidense número 821.393 para su «máquina voladora».
- 1909 – en Buenos Aires se estrena la primera película argentina con argumento: La Revolución de Mayo fue dirigida por Mario Gallo, un director de coro italiano.
- 1911 – Portugal adopta como «tipo oro» el escudo de cien centavos.
- 1911 – en Thuin (Bélgica) se crea la Federación Cinológica Internacional, que dicta las normas de la cría de perros.
- 1915 – en el estado de California, el volcán Lassen Peak ―392 km al norte de la ciudad de San Francisco― entra en erupción con una fuerza poderosa. Es el único volcán, además del monte St. Helens, que entró en erupción en Estados Unidos contiguos durante el siglo XX.
- 1915 – cerca de Gretna Green, 142 km al sur de Edimburgo (Escocia) chocan tres trenes en el desastre ferroviario de Quintinshill. Mueren 227 personas y 246 resultan heridas.
- 1920 – en Barcelona (España) la compañía dramática Xirgu y Borrás presenta la obra La loca de la casa, de Benito Pérez Galdós.
- 1920 – en Madrid se coloca la primera piedra de la Casa de Velázquez que se ha de construir a expensas de Francia en terrenos cedidos por el Estado español.
- 1922 – la emperatriz Zita de Austria, su familia y séquito visitan España.
- 1924 – Ígor Stravinsky estrena su Concierto para piano e instrumentos de viento (opus 42).
- 1925 – en la calle Almogávares de Barcelona cae un hidroplano.
- 1926 – Chiang Kai-shek reemplaza a los comunistas en la China del Kuomintang.
- 1927 – cerca de Xining (China), un terremoto de magnitud 8,3 provoca 200 000 muertes. Es uno de los terremotos más destructivos del mundo.
- 1927 – en México se funda el Club Deportivo Cruz Azul.
- 1930 – en un teatro de la ciudad de Schenectady (estado de Nueva York) se presenta por vez primera un espectáculo de televisión.
- 1931 – en España se proclama la libertad religiosa.
- 1938 – en Pamplona (España) ―durante la guerra civil española (1936-1939)― se produce la fuga del fuerte San Cristóbal, una de las más masivas y sangrientas en la historia de las fugas carcelarias.
- 1939 – Italia y Alemania firman el Pacto de Acero.
- 1941 – en Irak ―durante la guerra anglo-iraquí―, las tropas invasoras británicas toman Faluya.
- 1942 – México entra en la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) a favor de los aliados.
- 1943 – en la Unión Soviética, Iósif Stalin disuelve la Internacional Comunista.
- 1947 – en el marco de la Guerra Fría entra en vigor la «doctrina Truman», que ayuda a Turquía y Grecia para evitar que se alíen a la Unión Soviética.
- 1948 – en la guerra árabe-israelí de 1948, tropas de Transjordania toman Belén.
- 1948 – el presidente finlandés, J. K. Paasikivi, libera a Yrjö Leino de sus funciones como ministro del Interior en 1948 después de que el parlamento finlandés adoptara una moción de censura contra Leino en relación con su entrega ilegal de diecinueve personas a la Unión Soviética en 1945.
- 1949 – en Bonn se promulga la Ley Fundamental de Bonn (constitución provisional de la República Federal de Alemania).
- 1957 – en Sudáfrica, el Gobierno aprueba la separación racial (apartheid) en las universidades.
- 1958 – los disturbios de 1958 en Sri Lanka se convierten en un hito en las relaciones raciales de varias comunidades étnicas de la nación. El total de muertes se estima en 300, en su mayoría tamiles.
- 1960 – en Valdivia (Chile) se produce el epicentro del Gran Terremoto de Valdivia, el mayor sismo registrado de la historia (9,5 en la escala sismológica de magnitud de momento). El tsunami afecta una vasta zona del océano Pacífico, alcanzando incluso las islas Hawái.
- 1962 – en Unionville (estado de Misuri) explotan bombas a bordo del vuelo 11 de Continental Airlines. Se estrella y mueren 45 personas.
- 1963 – el político griego de izquierdas Grigoris Lambrakis es golpeado en la cabeza, lo que le provoca la muerte cinco días después.
- 1964 – en Estados Unidos, el presidente Lyndon B. Johnson lanza su programa Gran Sociedad.
- 1967 – Egipto cierra el estrecho de Tirán a las naves israelíes.
- 1967 – en Bruselas (Bélgica) se incendian los grandes almacenes L’Innovation, lo que provoca 323 muertos y 150 heridos, el incendio más devastador en la historia de Bélgica.
- 1968 – 744 km al suroeste de las islas Azores se hunde el submarino de propulsión nuclear USS Scorpion con 99 hombres a bordo.
- 1969 – el módulo lunar del Apolo 10 vuela a 16 km de la superficie de la Luna.
- 1972 – en Derry (Irlanda del Norte), más de 400 mujeres atacan las oficinas del Sinn Féin tras el tiroteo por parte del Ejército Republicano Irlandés contra un joven soldado británico que estaba de permiso.
- 1972 – Ceilán adopta una nueva constitución, convirtiéndose en república y cambiando su nombre a Sri Lanka.
- 1975 – el gobierno español reconoce por real decreto el derecho a la huelga, aunque de carácter restringido.
- 1977 – Ángel Nieto es consagrado campeón mundial de motociclismo en 50 cm³.
- 1979 – en Buenos Aires, la dictadura de Videla cierra la fábrica IME (Industrias Mecánicas del Estado, creada en 1951), la cual en ese momento se encontraba fabricando el Rastrojero Diésel (utilitario) y el Rastrojero Conosur (sedán de cuatro puertas), entre otros.
- 1980 – La compañía Namco lanza el videojuego Pac-Man, creado por Toru Iwatani.
- 1980 – la cantante estadounidense Diana Ross publica el sencillo promocional «Upside down» de su décimo álbum, Diana, el cual fue un éxito internacional, encabezando las listas de sencillos en Italia, Noruega, Suecia y Suiza, mientras que en Canadá logró el puesto número cinco.
- 1984 – desde Tenerife zarpa la Expedición Atlantis.
- 1985 – la UNESCO otorga el premio Simón Bolívar al Grupo de Contadora, por su mediación en la crisis de El Salvador.
- 1987 – en Mirut (India), 85 km al noreste de Nueva Delhi, la policía hinduista mata a 85 personas musulmanas en la masacre de Hashimpura.
- 1987 – en el parque Eden de la ciudad de Auckland (Nueva Zelanda) se celebra la primera Copa Mundial de Rugby.
- 1990 – en Adén, representantes de Yemen del Norte y de Yemen del Sur se unifican para crear la República Democrática de Yemen.
- 1992 – la ONU admite a Eslovenia, Croacia y Bosnia-Herzegovina.
- 1994 – entra en vigor un embargo comercial mundial contra Haití para castigar a sus gobernantes militares por no restituir al derrocado líder electo del país, Jean-Bertrand Aristide.
- 1994 – en la nueva República Democrática de Yemen es proclamado presidente Alí Salem al Baid.
- 1996 – en Myanmar, el régimen militar birmano encarcela a 71 partidarios de Aung San Suu Kyi en un intento por bloquear una reunión a favor de la democracia.
- 1998 – en Estados Unidos, un juez federal dictamina que los agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos pueden ser obligados a testificar ante un gran jurado sobre el escándalo Lewinsky que involucra al presidente Bill Clinton.
- 2000 – en Sri Lanka, más de 150 rebeldes tamiles mueren durante dos días de lucha por el control de Jaffna.
- 2000 – en España nacen los primeros gemelos fecundados sin esperma mediante la maduración in vitro de células precursoras de espermatozoides.
- 2002 – en Birmingham (estado de Alabama) ―en el marco del movimiento por los derechos civiles de los negros― un jurado condena al exmiembro de la secta Ku Klux Klan, Bobby Frank Cherry, por el asesinato de cuatro niñas negras en 1963 en el atentado con bomba en la Iglesia Bautista de la calle 16.
- 2004 – en Madrid (España), contraen matrimonio Felipe de Borbón y Grecia (quien diez años después se convertirá en rey de España), con Letizia Ortiz.
- 2008 – la Conferencia Episcopal de Colombia cumple 100 años desde su fundación.
- 2008 – después de 20 años Indiana Jones regresa con el estreno Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal.
- 2010 – en Mangalore (India) se estrella contra un acantilado el Vuelo 812 de Air India Express (un Boeing 737), matando a 158 de las 166 personas a bordo. Es el accidente más mortal que involucra a un Boeing 737 hasta el accidente del vuelo 610 de Lion Air.
- 2010 – en Madrid (España), el Inter de Milán vence al Bayern de Múnich por 2-0 en la final de la Liga de Campeones de la UEFA para convertirse en el primer, y hasta ahora único, equipo italiano en ganar el histórico triplete (Serie A, Coppa Italia, Liga de Campeones).
- 2011 – un tornado EF5 azota Joplin, Misuri, matando a 158 personas y causando daños por 2800 millones de dólares. Es el tornado más costoso y el séptimo más mortífero en la historia de Estados Unidos.
- 2012 – en Tokio (Japón) se inaugura la Tokyo Skytree. Es la torre más alta del mundo (634 m) y la segunda estructura construida por el hombre más alta del mundo después del Burj Khalifa (829,8 m).
- 2012 – SpaceX COTS Demo Flight 2 lanza una cápsula Dragon en un cohete Falcon 9 en el primer vuelo comercial a la Estación Espacial Internacional.
- 2014 – en Tailandia, el general Prayut Chan-o-cha se convierte en líder interino mediante un golpe de Estado militar, tras seis meses de revueltas y crisis social.
- 2014 – en Ürümqi, capital de la región autónoma de Sinkiang, en el extremo occidental de China, se produce una explosión que provoca al menos 43 muertos y 91 heridos.
- 2015 – la República de Irlanda se convierte en la primera nación del mundo en utilizar un referéndum público para legalizar el matrimonio homosexual.
- 2017 – en Mánchester (Reino Unido) se produce un atentado al término de un concierto de Ariana Grande, como parte de su gira mundial Dangerous Woman Tour. Causa 22 muertos y 59 heridos. Fue reivindicado por la banda terrorista Estado Islámico (ISIS).
- 2017 – en Jerusalén (Israel y Palestina), el presidente estadounidense Donald Trump visita la Iglesia del Santo Sepulcro y se convierte en el primer presidente estadounidense en ejercicio en visitar el Muro de las Lamentaciones.
- 2020 – accidente del Vuelo 8303 de Pakistan International Airlines, donde mueren 96 personas.
- 2020 – en Model Colony, cerca del Aeropuerto Internacional Jinnah en la ciudad de Karachi (Pakistán) se estrella el vuelo 8303 de Pakistan International Airlines. Mueren 98 personas.
- 2021 – en una región montañosa de China, 1392 km al oeste de Beijing y 510 km al sur de la frontera con Mongolia, la hipotermia mata a 21 corredores en el desastre del ultramaratón de Gansu de 100 km.
- 2021 – en Róterdam (Países Bajos) se celebra el 65.º Festival de la Canción de Eurovisión. Gana la banda italiana Måneskin.