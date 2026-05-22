Efemérides del 22 de mayo de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 22 de mayo, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 22 de mayo para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 22 de mayo de 2026

1774 – en el océano Atlántico sur, el español Francisco de Orduña y sus hombres toman posesión de las islas Malvinas.

– en el océano Atlántico sur, el español Francisco de Orduña y sus hombres toman posesión de las islas Malvinas. 1810 – el cabildo abierto de Buenos Aires decide el cese del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros y la formación de una Junta de Gobierno.

– el cabildo abierto de Buenos Aires decide el cese del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros y la formación de una Junta de Gobierno. 1909 – en Buenos Aires se estrena la primera película argentina con argumento: La Revolución de Mayo fue dirigida por Mario Gallo, un director de coro italiano.

– en Buenos Aires se estrena la primera película argentina con argumento: La Revolución de Mayo fue dirigida por Mario Gallo, un director de coro italiano. 1979 – en Buenos Aires, la dictadura de Videla cierra la fábrica IME (Industrias Mecánicas del Estado, creada en 1951), la cual en ese momento se encontraba fabricando el Rastrojero Diésel (utilitario) y el Rastrojero Conosur (sedán de cuatro puertas), entre otros.

– en Buenos Aires, la dictadura de Videla cierra la fábrica IME (Industrias Mecánicas del Estado, creada en 1951), la cual en ese momento se encontraba fabricando el Rastrojero Diésel (utilitario) y el Rastrojero Conosur (sedán de cuatro puertas), entre otros. 1984 – desde Tenerife zarpa la Expedición Atlantis.

– desde Tenerife zarpa la Expedición Atlantis. 1994 – Franco Masini, actor argentino.

– Franco Masini, actor argentino. 1996 – Domingo Miotti, rugbista argentino.

– Domingo Miotti, rugbista argentino. 1997 – Zoe Gotusso, cantante argentina.

– Zoe Gotusso, cantante argentina. 2000 – Julián Carranza, futbolista argentino.

– Julián Carranza, futbolista argentino. 2001 – Enzo Barrenechea, futbolista argentino.

💡 ¿Sabías que...? El 22 de mayo de 1972, el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, se convirtió en el primer presidente estadounidense en visitar China. Este viaje histórico marcó el inicio de un cambio significativo en las relaciones diplomáticas entre ambos países y ayudó a abrir la puerta a la cooperación económica y cultural en las décadas siguientes.

En el mundo: 22 de mayo de 2026