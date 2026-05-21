Jueves, 21 de Mayo 2026
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Desafío Ruta 40: San Juan se prepara para una competencia emocionante en mayo

El Desafío Ruta 40 regresará a San Juan del 24 al 29 de mayo de 2026, con etapas que compartirán terreno con Mendoza y un recorrido desafiante para los competidores. La competencia, que atrae a pilotos reconocidos, comenzará con un prólogo el 24 y ofrecerá un espectacular paisaje en su tercera etapa.

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El Desafío Ruta 40, una de las competencias de rally más destacadas, se llevará a cabo en San Juan del 24 al 29 de mayo de 2026. Esta será la 13ª edición de la carrera, que incluye por novena vez a la provincia en su recorrido, destacando la colaboración con Mendoza en dos jornadas.

Desde su inicio en 2011, San Juan ha sido fundamental en varias etapas de la competencia. El evento comenzará con un prólogo el 24 de mayo a las 12 horas en Albardón, destinado a las categorías FIM y Open, seguido de un shakedown para vehículos FIA. La largada simbólica se realizará en el Centro Cultural Conte Grand a las 19 horas.

La primera etapa, el 25 de mayo, será un bucle que iniciará y concluirá en el Villicum, comenzando con la salida de la primera moto a las 6:45. Al día siguiente, el 26 de mayo, los corredores pasarán de San Juan a Mendoza, enfrentando un terreno compuesto en su mayoría por arena. La tercera etapa, programada para el 27 de mayo, promete ser un gran reto con escenarios como las Dunas de El Nihuil.

Etiquetas: san juan desafío ruta 40 rally competencias automovilísticas deportes mendoza
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