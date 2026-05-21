Jueves, 21 de Mayo 2026
Deportes

El boxeador Benjamín Escudero: un orgullo para el deporte riojano profesional

Benjamín Escudero, boxeador de La Rioja, se mantiene invicto con cinco triunfos en su carrera profesional. Su orgullo por representar a su provincia lo motiva a seguir avanzando en el competitivo mundo del boxeo.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 10 h 2 min de lectura
El boxeador Benjamín Escudero: un orgullo para el deporte riojano profesional
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Benjamín Escudero, un prometedor boxeador de La Rioja, ha logrado un inicio perfecto en su carrera profesional con cinco victorias en igual número de peleas. Este joven, quien se ha destacado previamente como campeón nacional y subcampeón sudamericano, conversó sobre su trayectoria y el significado de representar a su provincia en un ámbito tan competitivo.

Radicado en Pilar, Buenos Aires, Escudero subrayó la importancia de contar con un equipo sólido que lo apoye. Su última victoria, donde derrotó a Joel Ríos por puntos, refleja el arduo trabajo que ha estado realizando. "Voy notando un cambio muy grande", afirmó, agradeciendo a su equipo que incluye a su entrenador Ezequiel Torglele y al preparador físico Ruperto “Peto” Ruiz, entre otros.

La transición del boxeo amateur al profesional ha sido un reto significativo para él, quien destacó que "la diferencia con el amateurismo es total". Escudero también compartió su intensa rutina de entrenamiento, que varía en función de la proximidad de sus combates. A pesar de su radicación en Buenos Aires, mantiene un fuerte lazo con La Rioja, llevando la bandera de su provincia en cada pelea y aspirando a inspirar a otros jóvenes a seguir sus pasos en el boxeo.

Etiquetas: la rioja boxeo benjamín escudero deportes equipo de boxeo pilar
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

3969 articles →

Artículos relacionados

Desafío Ruta 40: San Juan se prepara para una competencia emocionante en mayo

San Francisco se impone a Rioja Juniors y da un paso firme en el torneo

Jazmín Ortenzi se despide de Roland Garros tras caer en la fase de clasificación

La pelea de Chiquitín Contreras en Kirguistán se retrasa por inestabilidad regional

Amancay arrasa en el inicio de la cuarta fecha del Torneo de Básquetbol en La Rioja

Rioja Juniors busca su primera victoria ante San Francisco en el inicio de la tercera fecha

Jazmín Ortenzi logra un importante triunfo en la qualy de Roland Garros en París

Jazmín Ortenzi avanza en Roland Garros y se acerca a su sueño deportivo

La Rioja se destaca en Cusco: medalla de bronce en el campeonato de asado argentino
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar