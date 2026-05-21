El boxeador Benjamín Escudero: un orgullo para el deporte riojano profesional

Benjamín Escudero, boxeador de La Rioja, se mantiene invicto con cinco triunfos en su carrera profesional. Su orgullo por representar a su provincia lo motiva a seguir avanzando en el competitivo mundo del boxeo.

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Benjamín Escudero, un prometedor boxeador de La Rioja, ha logrado un inicio perfecto en su carrera profesional con cinco victorias en igual número de peleas. Este joven, quien se ha destacado previamente como campeón nacional y subcampeón sudamericano, conversó sobre su trayectoria y el significado de representar a su provincia en un ámbito tan competitivo.

Radicado en Pilar, Buenos Aires, Escudero subrayó la importancia de contar con un equipo sólido que lo apoye. Su última victoria, donde derrotó a Joel Ríos por puntos, refleja el arduo trabajo que ha estado realizando. "Voy notando un cambio muy grande", afirmó, agradeciendo a su equipo que incluye a su entrenador Ezequiel Torglele y al preparador físico Ruperto “Peto” Ruiz, entre otros.

La transición del boxeo amateur al profesional ha sido un reto significativo para él, quien destacó que "la diferencia con el amateurismo es total". Escudero también compartió su intensa rutina de entrenamiento, que varía en función de la proximidad de sus combates. A pesar de su radicación en Buenos Aires, mantiene un fuerte lazo con La Rioja, llevando la bandera de su provincia en cada pelea y aspirando a inspirar a otros jóvenes a seguir sus pasos en el boxeo.