Las exportaciones agroindustriales en Argentina marcan un récord de USD 16.804 millones

Las exportaciones agroindustriales de Argentina alcanzaron 16.804 millones de USD en el primer cuatrimestre de 2026, con un crecimiento del 16,2% respecto al año anterior. Abril mostró cifras récord de 4.542 millones de USD, destacando la importancia de sectores como Girasol y Carne. Sin embargo, áreas como Soja y Avícola enfrentan desafíos. El informe revela la necesidad de un análisis más profundo sobre las dinámicas del comercio exterior.

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Durante el primer cuatrimestre de 2026, las exportaciones agroindustriales de Argentina han alcanzado un total de 16.804 millones de USD, lo que representa un aumento del 16,2% respecto al mismo periodo del año anterior, según el informe mensual del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA). Este crecimiento ha generado un ingreso adicional de 2.337 millones de USD para el país.

En abril de 2026, las exportaciones del sector alcanzaron los 4.542 millones de USD, incrementándose en 650 millones de USD en comparación con abril de 2025. Los complejos de Girasol, Trigo y Carne + Cuero vacuno fueron fundamentales en este crecimiento, mientras que el sector porcino, el girasol y las legumbres mostraron el mayor incremento porcentual.

No obstante, algunos sectores como el de Soja, Manisero y Avícola enfrentaron caídas o un crecimiento limitado, lo que afectó el índice general. El informe también señala una disminución del 2% en el Tipo de Cambio Real Multilateral (TCRM) en comparación con marzo de 2026.

El CAA se compromete a seguir monitoreando mensualmente la evolución de los mercados internacionales y el rendimiento exportador de sus más de 60 cámaras miembro.