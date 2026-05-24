Domingo, 24 de Mayo 2026
Policiales

Vecinos de La Rioja capital preocupados tras intento de robo en el barrio

Una tentativa de robo en el barrio Héroes de Malvinas dejó a vecinos preocupados. Un delincuente intentó llevarse un televisor y una consola, pero fue sorprendido y huyó en bicicleta. La comunidad exige más seguridad.

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El 23 de mayo se reportó una tentativa de robo en una vivienda de la calle Puerto Iguazú, en el barrio Héroes de Malvinas. Un delincuente intentó sustraer varios elementos electrónicos, incluyendo un televisor de 55 pulgadas y una consola de videojuegos. La propietaria, al regresar a su hogar, sorprendió al sospechoso, quien al advertir su presencia dejó los objetos en la vereda y escapó en una bicicleta de color verde flúor.

Según la Comisaría Octava, un vecino intentó seguir al delincuente, pero no logró alcanzarlo. Los objetos robados fueron recuperados en el lugar. La policía ha iniciado las diligencias necesarias para identificar al autor del hecho, mientras que los residentes de la zona expresan su preocupación por la seguridad y solicitan mayor presencia policial para prevenir delitos similares.

Las autoridades locales enfatizan la importancia de la colaboración ciudadana en la denuncia de actividades sospechosas. La investigación continúa para dar con el paradero del delincuente, y los vecinos esperan que se implementen medidas efectivas para mejorar la seguridad en el barrio.

Etiquetas: barrio héroes de malvinas robo delincuencia comisaría octava seguridad vecinos
TL;DR

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