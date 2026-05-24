Domingo, 24 de Mayo 2026
Policiales

Tragedia en Chilecito: dos jóvenes pierden la vida en un siniestro vial

Un grave accidente en Chilecito dejó dos muertos y una joven en estado crítico. Las autoridades evalúan intensificar controles viales y lanzar campañas de concientización para mejorar la seguridad.

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Un grave accidente de tránsito ha dejado a la comunidad de Chilecito profundamente consternada tras el fallecimiento de dos jóvenes y una persona herida en estado crítico. El siniestro ocurrió en la mañana de este domingo en la Avenida de Circunvalación, en la zona de Los Sarmientos, alrededor de las 10 de la mañana.

Las víctimas fatales han sido identificadas como Joaquín Páez, de 22 años, y Evelin Castillo, de 18 años. La joven Amparo Palacio, de 19 años, fue trasladada urgentemente al Hospital Eleazar Herrera Motta y se encuentra internada en estado crítico. La colisión involucró a varios vehículos, complicando la situación en la zona y provocando un gran despliegue de servicios de emergencia y policiales, bajo la dirección del juez de instrucción, Dr. Jorge Jalil.

Este trágico suceso ha suscitado un llamado a la reflexión sobre la seguridad vial. Las autoridades locales están considerando intensificar los controles en las principales avenidas y llevar a cabo campañas informativas para promover prácticas de conducción responsables. En una región donde el turismo y la agricultura son fundamentales, la percepción de seguridad de los visitantes podría verse afectada, lo que hace aún más urgente la implementación de medidas de prevención.

Etiquetas: chilecito accidente de tránsito víctimas fatales seguridad vial policía emergencia
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