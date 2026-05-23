Accidente de moto en La Rioja capital: dos hermanas heridas tras caída

Un accidente en la Ruta Nacional N° 38 dejó a dos hermanas con lesiones leves tras caer de su moto en la rotonda de San Nicolás de Bari. La conductora, de 22 años, sufrió un traumatismo, pero no requirió hospitalización.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un accidente de tránsito ocurrió en la mañana de este sábado en la Ruta Nacional N° 38, en la rotonda del monumento a San Nicolás de Bari, un acceso clave a la ciudad Capital. Dos hermanas, Vilma Forras, de 22 años, y Sabrina Forras, de 25 años, resultaron heridas tras caer de una motocicleta.

El incidente sucedió alrededor de las 05:00 horas cuando la conductora perdió el control de su motocicleta Honda GLH 150 cc, de color azul. Tras la caída, ambas mujeres impactaron contra el asfalto. Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja llegaron al lugar para realizar tareas de prevención y atención prehospitalaria. Vilma sufrió un traumatismo en su pierna izquierda, aunque no fue necesario su traslado al hospital tras la evaluación del personal médico de la ambulancia del servicio de emergencias DEM 107.

La acompañante, Sabrina, no presentó lesiones visibles. Además, el personal de la Policía de la Provincia estuvo presente para coordinar el tránsito y llevar a cabo las actuaciones pertinentes. Este siniestro destaca la necesidad de ser cautelosos al circular en rutas y rotondas, especialmente en condiciones de baja visibilidad.